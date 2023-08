Oude Zeedijk in Diksmuide officieel geopend

Op zaterdag 26 augustus werd in Diksmuide de vernieuwde Oude Zeedijk plechtig geopend.

In het kader van Vive Le Vélo kwamen burgemeester, enkele schepenen en een aantal bewoners vanaf de Grote Markt in Diksmuide gefietst naar de Oude Zeedijk in Oudekapelle. De werken startten op 27 maart en duurden 100 werkdagen. “De Oude Zeedijk is één van de langste wegen in Diksmuide, loopt dwars door het grondgebied en vormt een grens tussen de Outlandpolders, de Middellandpolder en loopt uiteindelijk van Oostduinkerke over Avekapelle, Lampernisse, Oudekapelle, Nieuwkapelle tot Lo-Reninge. De aanleg ervan zou in de tiende eeuw gebeurd zijn als een preventieve dijk, om de instroom van zout- en brakwater in landbouwgebieden te vermijden. De oudst bekende benaming ervan dateert van 1439 als ‘den ouden Zeediic’ en staat ook aangetekend op de Ferrariskaart van 1770 als ‘De Ouden Zee Dyck’”, vertelt schepen Martin Obin.

Een deel van de Oude Zeedijk vormt de oostelijke grens van het beschermd landschap ‘ Outlandpolders van Lampernisse’. Langs de Oude Zeedijk loopt de Duikervaart die aansluit op de Grote Beverdijk, die toch één van de belangrijkste afwateringsrivieren van de Westkustpolder is. Verder loopt langs de Oude Zeedijk ook de Zaadgracht, een vrij brede gracht met de boogbrugjes als ontsluiting van de vele grasvelden. Het wegdek van de Oude Zeedijk bestaat uit diverse materialen zoals beton en asfalt, afhankelijk van in welke deelgemeente de weg werd aangelegd. “In het kader van het planmatig onderhoud van de wegen werd er vastgesteld dat de cementbetonverharding aan de Oude Zeedijk, op grondgebied van Oudekapelle in zeer slechte staat was en heel dringend moest vernieuwd worden”, gaat de schepen verder.

“Over een lengte van 1.750 meter tussen het dorp Oudekapelle en de Cayennestraat moest het volledige wegdek worden opgebroken. De aanleg van de Oude Zeedijk dateert van 1954 en na 70 jaar was een grondige aanpak niet overbodig. Over dit stuk van de Oude Zeedijk lopen immers heel wat van de verschillende fietsroutes die Diksmuide rijk is. Het is een weg die wordt ingezet als recreatieve en toeristische fietsroute maar tegelijk ook een weg die ontsluiting en toegang biedt voor heel veel landbouwpercelen en bedrijven. We zijn blij dat we dit vernieuwde stuk van de Oude Zeedijk officieel kunnen openstellen op het Vive le Vélofeest en hopen dat er op dit stuk heel veel fietsplezier kan beleefd worden.”

Zowel de fundering als de onderfundering werden deskundig aangepakt. “De bovenbouw bestaat uit een cementbetonverharding van 20 cm circulaire beton, dit is een beton die bestaat uit max. 30% gerecycleerde afbraakmaterialen. Een techniek die bouwbedrijf De Brabandere toepast waardoor er minder afbraakmaterialen naar het afvalstort moeten worden vervoerd, qua duurzaamheid en CO2-uitstoot een prachtige techniek. Het kostenplaatje voor het heraanleggen van de Oude Zeedijk komt op 520.000 euro exclusief BTW.”