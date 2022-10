Oude Veurnse Stadhuis als decor voor grensverleggende reis naar verleden: “Originele versie met een knipoog”

‘Toeristische beleving voor iedereen’ is de drijfveer van een creatief project, getrokken door de vzw’s WVA (Westhoek Vrije Tijd Anders) en Metgezel, vrijetijdsorganisaties voor mensen met een beperking. In samenwerking met Visit Veurne filmen ze in het Oude Stadhuis van Veurne een grensverleggende reis naar het verleden.

WVA en Metgezel zijn twee dynamische vzw’s die vrijetijds- en vakantiedromen waarmaken voor mensen met een beperking of mensen uit kwetsbare doelgroepen uit de Westhoek en uit heel Vlaanderen.

Uniek avontuur

Yarka Neutens (vzw Metgezel) en Pieter Lonneville (WVA) leggen uit wat het project inhoudt. “Dit bijzondere filmproject kenmerkt zich door een samenwerking van mensen, over grenzen van beperkingen heen. Zo werken heel wat vrijwilligers mee, gasten die (begeleid) zelfstandig wonen, of gasten en begeleiders van andere voorzieningen als Havenzate, de Noortpoorte en de Vleugels. Zelfs uit Gent hebben we een enthousiaste deelnemer, die zelfstandig met de trein komt. Iedereen is welkom om deel te nemen aan dit unieke avontuur met knutselmomenten in dienstencentrum De Zonnebloem.” De verteller in de film gunt de bezoekers een blik op de geschiedenis van het pand. In de 17de eeuw was het bestuur van de Kasselrij gevestigd in het Landhuis (nu Visit Veurne). Het gebouw waar de film zich afspeelt was de conciërgerie, met een ontspanningsruimte, keuken, eetruimte en slaapkamer. Na de afschaffing van het Kasselrijbestuur werd het Landhuis Rechtbank van eerste aanleg en het verfilmde gebouw werd een stadhuis met een trouwzaal, kabinet van de burgemeester en schepenen, een raadzaal en vergaderruimte. “Beide periodes worden tot leven gebracht door onze creatieve bende”, zegt Yarka en Pieter. “Het gaat niet om een waarheidsgetrouwe vertolking met historische kostuums, maar om een zelf ontworpen, originele versie, met heel wat knipoogjes en grapjes. Het doel is om de geschiedenis voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen die moeilijk grote hoeveelheden informatie kunnen verwerken.” Het project kadert in een ruimer geheel als impulsproject van Toerisme Vlaanderen. In ’T Oed Koaskot in de Moeren wordt gewerkt aan een rondleiding voor mensen met een verstandelijke beperking en in vakantiewoning De Calonne worden belevingsgerichte activiteiten voorbereid. Vanaf november gaan vier vakanties door in De Calonne, waar mensen met een beperking deze initiatieven kunnen uitproberen, die op basis van hun ervaringen kunnen worden bijgeschaafd.

Inspireren

“Alle belangrijke gegevens rond toegankelijkheid zullen worden gebundeld in de website van Visit Veurne, zodat mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking of ASS (autismespectrumstoornis) makkelijk toegang hebben tot de info om hun bezoek aan Veurne voor te bereiden”, besluiten Yarka en Pieter. “Het doel is ook om iedereen te inspireren om zelf aan de slag te gaan met toegankelijkheid voor iedereen.”