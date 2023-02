Oude stelplaats De Lijn in Assebroek wordt Urban Sports area: Stad Brugge kiest voor project Urban Depot van vzw Basics

De oude stelplaats van De Lijn in Assebroek wordt een Urban Sports area. Stad Brugge koos hiervoor het voorstel ‘Urban Depot: plek in beweging’ van de vzw Basics. Voor de uitwerking van dit voorstel gaat de vzw Basics in zee met een aantal vaste partners: vzw Exception Movement, Boulder Halte, vzw De Driehoek en vzw De Stuyverij.

“De Stad kiest voor de realisatie van dit project bewust voor een consortium van verschillende partners. Ze hebben immers elk hun eigen succesvolle werking en kunnen voortbouwen op hun ledenbestanden, communities en partnerschappen”, weet Sportschepen Franky Demon.

Er komt een ruimte voor freerunning/parkour, boulder en een multifunctionele invulling met focus op pickleball en 3×3 basketbal. Voor het luik Parkour werkt vzw Basics samen met de vzw Exception Movement, en met Boulder Halte wil men de lokale klimscene versterken en vergroten. Binnen de ruimtes komt er ook een ondersteunende horecafunctie. Vzw De Driehoek, die eerder al met succes het Speelveld aan de Sint-Pietersplas opstartte, wil ruimtes vol speelplezier, creativiteit en dialoog aanbieden.

“Urban Depot moet vooral een plek voor en door Bruggelingen en bezoekers worden en in dat kader zet het consortium ook in op inspraak en participatie voor verenigingen, organisaties en buurtbewoners. Assebroek is een van de dichtst bewoonde gebieden van Brugge, een degelijke integratie van het project in de buurt, op het vlak van toegankelijkheid en mobiliteit is dus cruciaal. Vzw Basics werkt voor het inspraaktraject samen met vzw De Stuyverij”, aldus nog schepen Demon, die op begin volgend jaar mikt voor de definitieve opening.

Ook nog meegeven dat er op zaterdag 4 maart een kennismakingsmoment voorzien is voor de buurtbewoners. Geïnteresseerden zijn vanaf 10 uur welkom. CGRA)