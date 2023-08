Oude steenbakkerij staat te verkommeren: “Dringend plan nodig om dit stukje erfgoed te bewaren”

In de regio tussen de Knesselarestraat en de Creytensstraat waren in de 19e eeuw verschillende steenbakkerijen actief. In 1968 sloot de laatste en meest bekende steenbakkerij Briquetteries et Tuileries d’Oedelem en werd het hoofdstuk van steenbakken in de gemeente afgesloten. De machinekamer met een aantal zeldzame installaties staat er nog.

De tand des tijds zorgt er echter voor dat de site staat te verkommeren, en dat wil Gijs Degrande van de Beernemse oppositiepartij N-VA absoluut vermijden. “De machinekamer met de armgasmotor, gasogeeninstallatie en dieselmotor is vandaag de laatste getuige van die eeuwenlange activiteit. Al jaren staat alles er te verkommeren. Dat is bijzonder jammer. Er dreigt een belangrijk stukje identiteit te verdwijnen in Oedelem”, vertelt Degrande.

Een oplossing voor het behoud van de site is echter allesbehalve eenvoudig. Zo is het gebied en de machinekamer nog in privéhanden. Bovendien werd de kleigroeve tot in de jaren ’70 gebruikt als stortplaats voor allerhande afval. Er moet dus eerst een bodemonderzoek plaatsvinden vooraleer de gemeente de gronden eventueel kan aankopen.

Groene long

“De gemeente is wel degelijk geïnteresseerd in de aankoop”, vertelde schepen voor Toerisme Jan Vanassche daar eerder over, “want dit gebied zou een mooie groene long dicht bij het centrum van Oedelem kunnen worden.”

Volgens Degrande kan de gemeente nu al actie ondernemen. “Het gemeentebestuur moet er op toezien dat beschermd erfgoed effectief bewaard blijft. We moeten experten samenbrengen en een haalbaarheidsstudie opmaken. De mogelijkheden zijn inderdaad enorm, maar dan mogen we niet langer wachten. De machines moeten in eerste instantie overkapt worden. Een gasmotor op zijn originele plaats met een bewaarde gasgenerator erbij blijkt extreem uniek. Als we ons als onroerend erfgoedgemeente enigszins serieus nemen, zijn we gewoon verplicht om het verval tegen te gaan”, besluit hij. (AVH)