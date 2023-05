Oude stedelijke begraafplaats in Roeselare in zomermaanden langer open

Een tweetal jaar terug werden op de oude stedelijke begraafplaats in Roeselare automatische poorten en extra camera’s geplaatst. Sindsdien was de begraafplaats steeds toegankelijk van 7 tot 20 uur. Tijdens de zomermaanden sluit deze voortaan één uur later.

Aan de vier toegangen van de oude stedelijke begraafplaats werden een tweetal jaar terug nieuwe poorten geplaatst. De nieuwe poorten worden automatisch aangestuurd, maar kunnen ook op afstand bediend worden. Sindsdien wordt de oude stedelijke begraafplaats ’s avonds om 20 uur gesloten om de volgende dag om 7 uur open te gaan.

Na een evaluatie werd besloten dat het sluiten om 20 uur tijdens de zomermaanden wat vroeg was. Voortaan zal de oude stedelijke begraafplaats dan ook van 15 mei tot en met 15 september sluiten om 21 uur. Wie zich na het sluiten van de poort toch nog op de site bevindt, kan die steeds verlaten.