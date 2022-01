Oude site Douterloigne maakt plaats voor kmo-zone, woonwijk en groene long

De oude site Douterloigne langs de Vichtsesteenweg in Anzegem wordt gesloopt. In de plaats komt er De Voerman, een nieuw kloppend hart in de gemeente waar werken en wonen harmonieus zullen samengaan.

Op donderdag 27 januari gaven Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur groen licht aan aannemer Devagro uit Desselgem om de sloophamer boven te halen. “De afbraakwerken zullen afgerond zijn tegen het najaar.”

Vijf hectare

Eind 2016 kocht Leiedal deze site van vijf hectare aan op vraag van de gemeente om ze te herinrichten als een gemengd project met blik op de toekomst. De Voerman is de nieuwe naam van de oude bedrijfssite van Douterloigne.

“De herontwikkeling startte al in 2019 met bodemonderzoeken en boringen om de sloop vandaag met de nodige vakkennis te kunnen uitvoeren”, aldus directeur Filip Vanhaverbeke van Intercommunale Leiedal.

Aanbestedingsdossier

“Aannemer Devagro breekt er vanaf eind januari de opstaande gebouwen en de oude vloerplaten af. Het opbreken, triëren en gescheiden afvoeren van het sloopmateriaal zal onder gecontroleerde omstandigheden gebeuren.”

De werken zullen tegen het najaar afgerond zijn bij normale weersomstandigheden en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Ondertussen bereidt het projectteam van Leiedal het aanbestedingsdossier van de infrastructuurwerken voor. Die zullen aansluitend in 2023 worden gerealiseerd.

Beperkte hinder

“Werken van een dergelijke omvang brengen onvermijdelijk wat tijdelijke hinder met zich mee”, zegt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Samen met de aannemer zien we erop toe om eventuele ongemakken tot een minimum te beperken.”

Door de af- en aanvoer zal de verkeersdruk op de Vichtsesteenweg binnen de normale werktijden van de aannemer wel wat toenemen. “Om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden, komt er niet alleen een goede en duidelijke signalisatie, maar zullen we ook toezien op de netheid van het openbaar domein. Zo leiden we de sloopwerken letterlijk in goede banen.”

Gasloze woonwijk

Liever dan nieuwe open ruimte aan te snijden, stimuleert de Vlaamse overheid sterk het hergebruik van ruimte die al is ingenomen. “Dat principe heet reconversie en wordt door Leiedal consequent gehanteerd met het oog op een leefbare toekomst van de regio”, verduidelijkt directeur Vanhaverbeke.

Voor het project werd ruim een half miljoen euro subsidies van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijgemaakt. Dat bedrag komt overeen met negentig procent van de kostprijs van de sloopwerken.

Werken, wonen en ontspannen

“Een investering die zichzelf terugverdient, want de site wordt omgevormd tot een gemengd project waar het heerlijk werken, wonen en ontspannen zal zijn. Een groot deel van het terrein wordt ingericht als nieuwe kmo-zone voor een tiental bedrijven vanaf eind 2024. Daarnaast komt er een aangenaam woonerf met een dertigtal woningen.”

Samen met de gemeente ambieert Leiedal hier op termijn een eerste gasloze woonwijk te bouwen. Een derde van de oppervlakte van de site zal ingericht worden als groene long met water en speelruimte.