Oude knotwilg krijgt nieuw leven in Nieuwpoort

Vorige week zijn de grondwerken gestart voor een nieuwe verkaveling van Groep Huyzentruyt in de Noordhoekstraat in Adinkerke. Een eerste grote klus was het verplaatsen van enkele oude knotwilgen, die echter niet zomaar werden gerooid, maar die een tweede leven krijgen.

Om die klus te klaren, sloegen Studiebureau Topomar, Mathieu Bostyn (werfleider aannemer Lippens), bouwheer Huyzentruyt, de Technische Dienst De Panne en Eddy Vandenbouhede (Huismussenwerkgroep Koksijde) de handen in elkaar. Eddy Vandenbouhede legt uit: “Het zou bijzonder jammer geweest zijn, moest die gigantische knotwilg hier aan zijn einde komen. Het spreekwoord zegt wel dat je een oude boom niet moet verplanten, maar we hebben het uiterst voorzichtig aangepakt. Ik vermoed dat die boom 70 tot 80 jaar oud is. We hebben hem gewogen: hij weegt bijna 10 ton! Hij krijgt nu een tweede leven als schaduwboom in de schapenweide van Erik Markey in Nieuwpoort. Een van de andere wilgen die hier iets verderop stond, krijgt een plekje in het park van de toekomstige Groene Corridor.”

Ziekte en droogte

Karl Delbarge van de Dienst Facility De Panne voegt eraan toe: “Toen Eddy zijn bericht op Facebook plaatste met het idee om de wilgen te verplaatsen, vonden we dat een mooi initiatief. Ze stonden inderdaad in de weg voor de nieuwe verkaveling, maar op deze manier krijgen ze een zinvolle nieuwe bestemming. Ook voor de tamme kastanjes die ernaast stonden hebben we een oplossing gevonden. De meesten waren gedoemd om te sterven, want ze waren aangetast door ziekte en droogte en er was het risico dat ze op de nieuwbouwhuizen zouden vallen. Die kastanjes hebben we gerooid, maar we zullen het nog bruikbare hout gebruiken als structuren en groene stapstenen in de wadi van het park van de Groene Corridor.” Dit park van de Groene Corridor moet nog worden aangelegd. Samen met de Markey-putten zal deze Buurt-Tuin een mooie aanwinst zijn. De Buurt-Tuin wordt een groene corridor, een veilige, groene verbinding door Adinkerke. (MVO)