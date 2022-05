Oude kleedhokjes uit het Spillebad in Roeselare krijgen dankzij Mariasteen een nieuw leven

Met de sluiting van het voormalige zwembad in Roeselare, is er ook heel wat materiaal dat afgebroken en verwijderd wordt. De gebruikte materialen vliegen niet zomaar op de container. Dankzij een samenwerking tussen de Stad en Mariasteen vzw leeft een deel van de geschiedenis van het Spillebad verder in unieke, duurzame producten.

De Stad levert inspanningen om materiaal zorgvuldig te sorteren en waar mogelijk te recupereren voor een tweede leven. Arbeidskrachten van maatwerkbedrijf Mariasteen demonteerden onlangs de kleedhokjes. In het kader van de circulaire economie, deden ze een prachtig voorstel. De duurzame volkernplaten waaruit de hokjes waren samengesteld, worden door hen herwerkt en gerecycleerd tot nieuwe voorwerpen.

Kansen geven

“We zijn zeer tevreden dat we met Mariasteen een partner hebben in dit verhaal van circulaire economie. Ook in het kader van tewerkstelling en kansen bieden, is het een mooi voorbeeld van samenwerking”, aldus schepen Schepen Nathalie Muylle

De afdeling Hout en Metaal van Mariasteen heeft alles in huis om zelf in te staan voor die verwerking. De werknemers worden begeleid en opgeleid om aan de slag te gaan. De panelen worden onderdelen van partytafels en bloembakken.