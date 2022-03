Oude kerk van de Kappaert beschikbaar als feestzaal

De gewezen Zwevegemse kerk op de Kappaert kan door verenigingen gebruikt worden als feestzaal. Wel ontbreekt nog een aantal voorzieningen.

Eind 2020 sloot de Sint-Jozefsarbeiderkerk op de Kappaert de deuren. Ook de parochie hield op te bestaan. Het kerkgebouw, dat vroeger gebouwd werd als feestzaal, doet nu dienst als lokaal voor de kunstacademie. Verenigingen kunnen ze ook gebruiken als feestzaal, maar dit gebeurde tot op heden nog niet. “De zaal is beschikbaar maar moet inderdaad nog functioneler ingericht worden. Zo worden nu offertes opgevraagd om energetische werken uit te voeren zoals het aanbrengen van isolatie en het vernieuwen van het glaswerk”, zegt schepen van patrimonium Raf Deprez (CD&V).

Daarnaast moet er ook nog werk gemaakt worden van het sanitair. “We zijn er nog niet helemaal uit hoe we dit zullen aanpakken. Er moet inderdaad sanitair komen, maar ook een barruimte.” De zaal kan volgens de schepen wel al gebruikt worden. Dan zou men bijvoorbeeld een sanitaire unit kunnen huren.

Optimaliseren

Volgens cultuurschepen Isabelle Degezelle (CD&V) is men ook bezig met de beschikbare infrastructuur te optimaliseren. “We zijn aan het inventariseren welke mogelijkheden we hebben in de beschikbare gebouwen in de gemeente. Met het optimaliseren van de infrastructuur willen we dus meer de gebouwen aanbieden die het best voor een bepaalde activiteit gepast zijn.”

De schepen voegde er ook aan toe dat de kunstacademie nu al een tijdje gebruik maakt van de zaal maar dat ze wel beschikbaar blijft en dus kan gebruikt worden.

Schepen Deprez hoopt zo snel mogelijk de isolerende werken te kunnen uitvoeren en het schrijnwerk te kunnen aanpakken. “De werken zullen weinig impact hebben op de beschikbaarheid van de zaal, maar voorlopig laten de offertes een beetje op zich wachten.” De nood aan een degelijke feestzaal is toegenomen nu de Sint-Pauluszaal niet meer kan gebruikt worden. Het gebouw is eigendom van de dekenij en de erfpacht waarover de gemeente beschikte is afgelopen. (GJZ)