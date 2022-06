Oude brandweersite krijgt vanaf 2023 totaal nieuwe invulling

De oude brandweersite in het centrum krijgt een totaal nieuwe invulling. De kazerne en de sociale woningen gaan tegen de vlakte en het Leon Defraeyeplein wordt omgevormd tot een groen centrumpark. De plannen werden onthuld tijdens twee druk bijgewoonde informatiesessies. De eigenlijke uitvoering zal begin 2023 starten.

In het begin van de huidige legislatuur sprak het gemeentebestuur de ambitie uit om de site van de voormalige brandweerkazerne om te vormen tot een centrale en vooral groene ontmoetingsplaats waar bezoekers kunnen rusten, verpozen, spelen en ravotten. Het voortraject, de ambities en de toekomstplannen werden uit de doeken gedaan tijdens twee informatiemomenten in het gemeentehuis.

“De oude brandweerkazerne gaat tegen de vlakte”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld). “Het aangrenzende sociale woonproject voldoet niet meer aan de huidige normen, en wordt eveneens gesloopt. De sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis plant als vervanging een nieuwbouw op de site van het gemeentedepot in de Stationsstraat. In het oude brandweerkantoor langs de Hoogstraat willen we graag een horecazaak onderbrengen.”

“Er werd een intensief traject opgestart waarbij een nieuwe visie tot stand kwam. De ontharding en vergroening van de site zijn aanzienlijke stappen om het centrumpark op te waarderen. Het centrumpark moet in de toekomst de ruggengraat vormen van twee grote assen: enerzijds vanaf het bestaande gemeentepark aan Soeur Sourire tot aan de Ameyestraat en anderzijds van het gemeentehuis tot aan de Hoogstraat en het Neunkirchenplein.”

Vrijetijdscentrum

“Door verschillende gebouwen en verhardingen uit te breken, zal deze plek een centraal groen hart worden van meer dan 5.500 vierkante meter. Het zal plaats geven aan fauna en flora en zo het kerngebied van Deerlijk verder vergroenen. Langs de Harelbekestraat, tussen de bestaande parking en de Zeeman komt het vrijetijdscentrum, een lichte nieuwbouw die een duidelijke relatie zal hebben met het park en vooral een onthaalfunctie zal hebben.”

Participatie

Op de site zelf stonden infoborden opgesteld die met sprekende beelden de geïnteresseerden deden dromen over de toekomstvisie voor het centrumpark. Ook de deuren van het oud politiekantoor en het voormalig Blokkerpand waren open voor bezichtiging. “Er zijn enkele duidelijke krachtlijnen en de plannen zijn alvast veelbelovend”, stelde Geert Laevens die samen met zijn echtgenote Marie-Claire Berton het informatiemoment volgde. “Een ambitieus project dat de gemeentekern van Deerlijk alleen maar ten goede kan komen.” (DRD)