Oude brandweersite in Deerlijk krijgt totaal nieuwe invulling: centrumpark krijgt stilaan vorm

De oude brandweersite in het centrum van Deerlijk krijgt een totaal nieuwe invulling. De kazerne en de sociale woningen gaan tegen de vlakte en het Leon Defraeyeplein wordt omgevormd tot een groen centrumpark. De krachtlijnen van de herbestemming werden duidelijk gemaakt tijdens de gemeenteraad.

In het begin van de huidige legislatuur sprak het gemeentebestuur de ambitie uit om de site van de voormalige brandweerkazerne om te vormen tot een centrale en vooral groene ontmoetingsplaats waar bezoekers kunnen rusten, verpozen, spelen en ravotten. “Het oude brandweerkantoor langs de Hoogstraat wordt verkocht om er een horecazaak in onder te brengen”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld). “Intussen vormden zich nog nieuwe uitdagingen in de omgeving. Het aangrenzende sociale woonproject voldoet niet meer aan de huidige normen. Een vervangbouwproject drong zich op.”

We willen een ambitieus en kernversterkend project ontwikkelen

“Er werd een intensief traject opgestart waarbij een nieuwe visie tot stand kwam. De ontharding en vergroening van de site van de voormalige brandweerkazerne zijn aanzienlijke stappen om het centrumpark op te waarderen en te voorzien van een hedendaags sociaal woningbouwproject. De gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis vonden elkaar en gingen nog een stap verder om de vele mogelijkheden te onderzoeken voor de herlokalisatie van de sociale woningen. Finaal viel de keuze op de site van het huidige technische depot in de Stationsstraat als geschikte locatie voor de realisatie van het nieuwe sociale woningbouwproject. Zo krijgen we nog meer kansen om in onze centrumkern groenruimte met interactieve spel- en waterelementen en ruimte voor evenementen te creëren.”

Open huis

“Het centrumpark vormt de ruggengraat die met het gemeentehuis, het Neunkirchenplein en OC d’Iefte verschillende publieke ruimtes verbindt. Daarom is het de passende locatie voor een publiek toegankelijke voorziening die een duidelijke relatie heeft met het park. Samen met de aankoop van het leegstaande handelspand naast het gemeentehuis (de vroegere Blokker, red.) willen we zo een ambitieus en kernversterkend project ontwikkelen.”

“De publieke voorziening in en aan het centrumpark biedt niet alleen een uitgelezen kans voor de uitbouw van een nabij vrijetijdspunt. Samen met het gemeentehuis en het aangekochte handelspand zal deze locatie een toegankelijke campus vormen waarin we alle gemeentelijke en ook administratieve diensten samen onderbrengen. Daarnaast willen we ook alle klantgerichte diensten samenbrengen. Want voor de burger, verenigingen en lokale ondernemers moet dit een open, laagdrempelig huis opleveren, inclusief de integratie van de bibliotheek.”

Ruimte voor pop-up

“We willen beide gebouwen als één geheel ontwikkelen met bijzondere en maximale aandacht voor complementariteit. Deze nieuwe, multifunctionele locatie biedt ruimte aan de gemeente- en OCMW-diensten, ceremonies en vergaderlokalen, ontmoeting, creatie en beleving. Zolang de architecturale plannen nog in voorbereiding zijn, overwegen we om het leegstaande handelspand ter beschikking te stellen van lokale starters. Zo kunnen zij er een tijdelijke pop-up (horeca-)zaak uitbaten.” (Rik Devos)