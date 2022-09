Oude bedden wzc Huize Proventier naar Oekraïne

Woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge investeert in nieuwe, modernere hoog-laagbedden. De vorige exemplaren krijgen een nieuw leven in Oekraïne.

“De hoog-laagbedden zijn nog in zeer goede staat, maar voldoen niet meer aan de eisen die in Vlaamse woonzorgcentra gesteld worden”, zegt schepen voor woonzorgbeleid en ontwikkelingssamenwerking Bryan Vanderhaeghe. “Het zou zonde zijn om de bedden zomaar te vernietigen. Na wat zoeken kwamen we bij broeder Willy Mosselmans uit, die het missiewerk van de congregatie van Redemptoristen in Vlaanderen coördineert. Broeder Willy zamelt al 40 jaar hulpgoederen in voor verschillende landen, maar ook voor doelen in België zelf. Deze bedden gaan naar Oekraïne, waar er op dit moment een tekort is aan dergelijke bedden.”