Oud Zwembad krijgt nieuwe naam ‘Het Bassin’: “Nieuwe toekomst tegemoet”

Reeds enkele jaren is er heel wat te doen rond het oud zwembad in Spiere-Helkijn. Op enkele uitzonderlijke evenementen na staat het gebouw leeg. Dit weekend werd de oude badkuip met het bijhorende gebouw in de kijker gezet. Enkele studenten architectuur van de Académie des Beaux-Arts in Doornik organiseerden er een tentoonstelling.

Een versierd gebouw, enkele enthousiaste studenten en een vriendelijke ontvangst staan centraal bij de tentoonstelling van zeven studenten architectuur. Elke student verwerkte zijn of haar eigen stijl in het ontwerpen van hun plannen. Alle stijlen worden voorgesteld door middel van panelen die doorheen het gebouw te vinden zijn. Al het werk resulteert in een geslaagd project volgens Laurence Dupont: “We zijn erg tevreden met het eindresultaat.”

Laurence is hoofd van de afstudeerrichting architectuur, in de gespecialiseerde richting renovatiewerken. “Na de opleiding kiezen de studenten een specifiek leerdomein als afstudeerrichting. De studenten hier kozen voor mijn vak, renovatiewerken”, knipoogt de trotse leermeester. “Iedere student werkt binnen zijn eigen specialisatie een project uit. Normaal worden deze projecten uitgewerkt op privégebouwen, maar dit is een knappe uitzondering. Toen ik bij het zoeken van een gebouw in contact kwam met de sitemanager, kozen we ervoor dit gebouw te hanteren.”

Toekomstplannen

Na de rondleiding neemt ook Filip Vanhaverbeke, directeur van Leidal even het woord: “Het oude zwembad is een naam die tegenwoordig minder aanspreekt. Daarom kozen we ervoor de naam ‘Bassin’ toe te kennen. Het is de bedoeling dat deze plaats een ontmoetingsplaats wordt die over de gewestgrenzen reikt.”

“Het Bassin moet een plaats zijn voor ontmoeting over de gewestgrenzen heen”

“Als je hier door het raam kijkt, kan je zo onze Waalse buren bewonderen. Hier vestigen we een plaats waar Franstalige gezinnen terecht kunnen, en waar kinderen de Nederlandse taal meester kunnen worden. In de nabije toekomst zal het gebouw optimaal benut worden als ontmoetingsplaats.”

Mooie geschiedenis

Ook sitemanager Diana De Cat is erg gelukkig met de recente ontwikkelingen. “We willen het gebouw nu echt gaan gebruiken zoals het hoort. Er was even sprake van een privéovername, maar dat is minder voor de hand liggend. Deze plaats heeft een mooie geschiedenis. Buiten aan de rand van de kuip vind je allerhande kunstwerken. Deze zijn gemaakt in functie van het zwembad. Op die manier kom je oude bekenden tegen. Via dat soort projecten kwamen we bijvoorbeeld in contact met de man die vroeger verantwoordelijk was voor het verhuren van de kleedkamers. Je zou versteld staan van de verhalen die je hier allemaal te horen krijgt”, vertelt de enthousiaste sitemanager.

Ook Diana ziet de toekomst rooskleurig in: “We zullen snel allerhande activiteiten voorzien. We hopen op die manier wat volk te trekken naar deze unieke locatie. Van verschillende gemeenten uit de omgeving waar we actief zijn, zouden we deze locatie kunnen aanduiden als middelpunt! Daarom is het Bassin dan ook een uiterst interessant project”, vervolledigt Diana.

(SV)