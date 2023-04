Oud-Vlamertingenaar Johan Decadt vertelt over ‘60 maal Johans’

Op uitnodiging van Heemkring Flambertus uit Vlamertinge brengt advocaat Johan Decadt een lezing over ‘60 maal Johans’, het boek dat hij vorig jaar schreef ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.

De titel verwijst naar zijn voornaam, leeftijd en naar het aantal Johans die in het boek aan bod komen.

Johan Decadt woont intussen al meer dan 35 jaar in Veurne, waar hij advocaat is. Maar de gemeente Vlamertinge, waar hij opgroeide, speelt in zijn boek een belangrijke rol. Op donderdag 4 mei om 19.30 uur in OC Vlamertinge vertelt Johan er meer over.

Tijdens zijn uiteenzetting, gestoffeerd met veel fotomateriaal, zal Johan nog andere Johans in de schijnwerper zetten die één of andere link hebben met Vlamertinge. Achteraf is er gelegenheid om vragen te stellen en om een gesigneerd boekexemplaar aan te kopen. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro, deuren open vanaf 19.15 uur.