Oud-stafchef Belgisch leger: “Hoe langer oorlog duurt, hoe kleiner de kans dat Rusland wint”

“Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe kleiner de kans dat de Russen de overwinning zullen binnenhalen.” Dat zegt admiraal Willy Herteleer (80) uit Oostende, oud-stafchef van het Belgisch leger. “Met de tijd zal de motivatie van de Oekraïners alleen maar toenemen, terwijl de Russische soldaten zich zullen afvragen wat ze daar aan het doen zijn”, klinkt het.

Oostendenaar Willy Herteleer was tussen 1995 en 2002 stafchef van het Belgische leger. Vandaag is hij nog altijd voorzitter van de Belgische tak van Eurodefense, een netwerk van geopolitieke denktanks. Al in 2014, kort na de Russische bezetting van de Krim in Oekraïne, schreef hij een essay over de relatie tussen de Europese Unie, de NAVO en Rusland.

“De gedachten die ik daarin neerscheef, zijn acht jaar later nog altijd actueel. Het punt is dat het Westen eind jaren negentig de kans gemist heeft om het Rusland van Jeltsin en de vroege Poetin te omarmen. We hebben Rusland daardoor geïsoleerd en zo is het land verworden tot wat het nu is”, zegt Willy Herteleer.

Dat Rusland Oekraïne is binnengevallen, is voor hem dus geen verrassing. De manier waarop ze dat doen, is dat wel. “Gevechten in steden, dat is zeer moeilijk voor een krijgsmacht. Zeker als je met een gemotiveerde bevolking zoals de Oekraïners te doen hebt. Het echte gevecht in de stad wordt gevoerd in de woonkamer of in een gang. Daar is geen plaats voor een tank. Daar vecht je man op man en in dit geval is dat dus een Russische soldaat tegenover een Oekraïense burger. Als ze allebei een pistool hebben, zal de meest gemotiveerde de overhand halen. De Oekraïners vechten voor hun land, terwijl die Russische soldaten zich waarschijnlijk na een tijd zullen afvragen wat ze daar aan het doen zijn”, klinkt het.

Motivatie

Die gemotiveerde burgers kunnen voor Oekraïne de grote troef zijn, denkt admiraal Herteleer. “De Russen hebben zeer veel militaire middelen, de Oekraïners hebben de uitdaging om hun land bij elkaar te houden. Ze zullen zeer goed moeten samenwerken en dat kan maar als je een goeie staatsstructuur hebben. Als de Russen vanuit verschillende hoeken kunnen binnen dringen, dan verdwijnen die structuren. Maar als die Russische kolonnes op een bevolking botsen die gemotiveerd en bewapend is, dan wordt het voor hen ook zeer gevaarlijk. Dat gevaar zal hun motivatie aantasten. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om erin te blijven geloven. Bij de Oekraïners geldt net het omgekeerde. Zij zullen alleen meer verbeten worden”, denkt Willy Herteleer.

De mogelijk lange duurtijd van de oorlog speelt ook nog op een ander vlak in het voordeel van Oekraïne. “De ‘service support’ naar het slagveld is cruciaal. Dat is de aanvoerlijn van brandstof, troepen, munitie, wisselstukken, etcetera. Wie de beste aanvoerlijn heeft, wint de oorlog. De aanvoerlijn van het Westen ziet er in dat verband tien keren beter uit dan die van Rusland. Als het tot een oorlog zou komen, dan maakt Rusland geen schijn van een kans. Veel Russen weten dat, maar we kunnen helaas niet in het hoofd van president Poetin kijken”, klinkt het.

Afghanistan

De grote vraag is inderdaad wat de bedoeling van de Russische president Vladimir Poetin precies is. “Wil hij dat Oekraïne een neutraal land wordt? Als dat het doel is, dan is dat een redelijk doel. Wil hij Oekraïne annexeren? Dan moet hij goed beseffen dat dit staat of valt met de steun van de Oekraïners zelf. Kijk maar naar wat er in Afghanistan gebeurd is. Zonder de lokale bevolking kan je als bezettingsmacht niets bereiken”, klinkt het.

Wat te denken van de nucleaire dreigementen die Poetin uitte? “De scenario’s daarvoor liggen klaar. Als je die leest, dan besef je meteen dat dit iets is waar je niet aan wil beginnen. Dat is te gek voor woorden. Ik denk dat dit niet meer is dan dreigen. We mogen daar absoluut niet aan toegeven”, klinkt het.

Over de Belgische troepen die binnenkort vertrekken naar Roemenië is oud-stafchef Herteleer duidelijk. “België heeft zich altijd goed geïntegreerd binnen een ruimere NATO-structuur, zowel op gebied van landmacht, luchtmacht als marine. Ik twijfel er niet aan dat die 300 mensen hun taken aankunnen. Zij zijn goed getraind, goed gemotiveerd en goed uitgerust.”