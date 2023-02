Oud-stadhuis van Torhout kleurt paars op Dag van Epilepsie

Elke tweede maandag van februari is het Internationale Dag van de Epilepsie. Epilepsie is wereldwijd de meeste voorkomende chronische hersenaandoening, maar er hangt nog een groot taboe rond de ziekte, gevoed door tal van foute informatie. Om de kwaal en de patiënten in de kijker te zetten, kleuren op maandag 13 februari over het hele land diverse gebouwen paars.

Dat zal ook in Torhout het geval zijn, met name voor het oud-stadhuis op de Markt (foto). In België lijdt naar schatting 1 op de 100 inwoners aan epilepsie. Voor Torhout zou dat omgerekend neerkomen op zo’n 200 mensen.

De jaarlijkse Internationale Dag van de Epilepsie wil taboes rond de ziekte doorbreken en meer bewustwording creëren. Plus informeren over wat epilepsie wél is en wat niet. En over de impact die de aandoening heeft op het dagelijkse leven, zowel fysiek als mentaal.

Dat de gebouwen voor één dag in het paars verlicht worden, is natuurlijk niet willekeurig gekozen. Paars is sinds jaar en dag de internationale kleur voor epilepsie.