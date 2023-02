Oud-schepen Paul Van Laer is 50 jaar advocaat en blijft doorgaan: “Ik wil nog steeds mensen helpen”

Ereschepen Paul Van Laer (74) is sinds kort 50 jaar advocaat. Hij staat daarmee op nummer 22 wat de anciënniteit betreft in West-Vlaanderen. ‘Koninklijke’ Paul hoopt nog een tijdje op hetzelfde elan door te gaan.

Paul Van Laer was van 1989 tot 1994 schepen van de stad, ex-voorzitter van WC Ludo Frijnsvrienden, bestuurder en vereffenaar van VG Oostende, stichtend lid van fusieclub KV Oostende, ondervoorzitter van VC Noordzeemeeuw en hij is sinds november 2022 vijftig jaar advocaat.

“Ik ben een kind van de sixties én de seventies, weduwnaar sinds maart 2021, vader van twee zonen en een dochter, opa van twee kleinkinderen en een derde op komst voor juli 2023”, vertelt Paul. “Ik heb het geluk nog te genieten van een goede gezondheid en nog actief te kunnen blijven werken als advocaat. De mensen weten mij nog altijd te vinden en het is nog steeds mijn ambitie om mensen te helpen, zolang ik dat kan. Ik behandel veel zaken familierecht, betwistingen omtrent invorderingen van facturen, verkeersrecht en af en toe correctionele zaken in verband met vechtpartijen of ongevallen met gekwetsten. Ik word niet meer geconfronteerd met grote strafzaken of grote misdaden.”

Wereld staat in brand

In de voorbije 50 jaar heeft Paul Van Laer meer dan 2.500 dossiers behandeld en een enorme vrienden- en kennissenkring opgebouwd. “Via mijn beroep en mijn passie voor de wieler- en voetbalsport heb ik wel een beetje geschiedenis geschreven”, geeft Paul graag toe. “Wat de politiek betreft, heb ik belangrijke dossiers gerealiseerd die van goudwaarde zijn voor het heden en de toekomst van Oostende en ons land: het Jet Air-complex, het milieueffectenrapport voor de groeiende luchthaven van Oostende, de uitbreiding van de haven voor windenergie én vrachtvervoer”.

“Op korte termijn wens ik veel vrede en vriendschap onder de mensen. Ik ben zelf opgegroeid in een tijd waarin mensen nog genegenheid en vriendschap voor elkaar hadden. Dat is allemaal verdwenen. Ik vrees, de dag van vandaag, voor de toekomst van de komende generaties. De wereld staat in brand door dwaze leiders als Trump in de VS, Johnson in Engeland en Poetin in Rusland. Iedereen krijgt het moeilijk om de inkomende facturen te betalen. Eindelijk beseffen de grote leiders, over heel de wereld, dat ook het milieu van levensbelang is. De verschrikkelijke milieurampen, droogte, watersnood, stormen en aardbevingen, ook corona niet te vergeten, volgen elkaar snel op. Ik hoop dat er meer positief nieuws zal zijn voor de mensheid, dat Remco Evenepoel de Giro wint en dat KVO in eerste klasse blijft.” (Fons Roets)