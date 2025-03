Oud-schepen Katrien Talloen gehuldigd in Oostkamp op Internationale Vrouwendag

Op zaterdag 8 maart, Internationale Vrouwendag werd Katrien Talloen, een Oostkampse vrouw met een bijzondere verdienste en een voorbeeld voor veel anderen gehuldigd. Ze was 30 jaar actief binnen de plaatselijke politiek, maar ook als Oostkampse vrijwilliger heeft ze haar palmares ruim verdiend.

Het is een jaarlijkse gewoonte om met Internationale Vrouwendag een sterke Oostkampse vrouw in de bloemetjes te zetten. Voor deze editie was het binnen Vrouw en Maatschappij snel duidelijk dat het Katrien Talloen zou worden.

“Niet alleen omwille van haar voorbije politiek engagement, maar ook voor haar mooi palmares van realisaties binnen het vrijwilligerswerk, voor haar trekkende rol in een aantal sterke vrijwillige projecten, en voor de warme manier waarop ze in het leven staat en dit alles combineert,” weet voorzitter Joke Vandeputte te vertellen.

20 jaar schepen

Als jong meisje ging Katrien , een echte Waardamse naar de Scouts en Gidsen in Ruddervoorde, een band die ze nooit heeft losgelaten door haar engagement nu nog bij de Vosog in Ruddervoorde. Katrien heeft ongeveer 20 jaar een schepenambt bekleedt binnen Oostkamp en dit met verschillende bevoegdheden. De eerste jaren was dit cultuur, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, kinderopvang en sociale zaken.

“In die eerste jaren heb ik kunnen meewerken aan het uitbouwen van de cultuurbeleving in de gemeente samen met de verenigingen. De uitbouw van de bibliotheek tot een bibliotheek infopunt als één van de eerste in Vlaanderen. Lokale kunstenaars kregen een plaats om tentoon te stellen. Dat was in het begin de bib en de Valkaart, ondertussen is dit al uitgebreid naar OostCampus, Ridefort en een aantal ontmoetingshuizen.”

“We hebben gewerkt aan een warme gemeente waar mensen spreken mensen een begrip werd en waar straatambassadeurs geboren werden. De solidariteit met mensen in het zuiden werd uitgebouwd en vrijwilligers die in het verre zuiden een project uitbouwden kregen steun. De buitenschoolse opvang werd verder uitgebouwd in alle hoeken van de gemeente. In de beginjaren is het jeugdhuis JOC den Artisjoc ontstaan in Oostkamp,” vertelt Katrien vol trots.

Vrijwilligerswerk

Nu ze officieel op pensioen is, heeft ze haar politiek engagement omgezet in het vrijwilligerswerk in de ontmoetingshuizen ‘t Gezelletje in Oostkamp en de Pastorie in Waardamme. “Ze brengt er mensen samen, spreek ze aan op hun talenten, ondersteunt waar nodig is maar wil niet per se op de voorgrond blijven,” besluit Joke Vandeputte.

