Oud-sasmeester Jérôme Vermeersch viert honderdste verjaardag

In woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark was het dinsdag feest. Jérôme Vermeersch mocht honderd kaarsjes uitblazen. Samen met zijn echtgenote Marie-Louise Vanryckeghem (98), zijn dochters en het schepencollege werd het glas geheven op zijn gezondheid.

Jérôme Vermeersch en Marie-Louise Vanryckeghem hadden vier kinderen, waarvan dochters Rita en Claudine nog in leven zijn. De kleinkinderen zijn Gwendoline (gehuwd met Kris Provoost), Jacintha en Jorina (gehuwd met Louis Deroo). De achterkleinkinderen zijn Michelle (18), Warre (10), Lente (8), Reike (6), Leanne (2) en Daan (2).

Jérôme werd op 2 augustus 1922 in Woumen geboren. Als enige zoon woonde hij bij zijn ouders Jules en Florida Strubbe in Woumen. Na zijn lagere school werkte hij achtereenvolgens in twee verschillende garages, daarna schakelde hij over op een job bij ‘Bruggen en wegen’ om uiteindelijk via examens eerste agent sasmeester te worden bij ‘Bruggen en waterwegen’ in Boezinge. Daarna volgden nog verschillende werkplekken. Tot het uitbreken van de oorlog fietste hij dagelijks over een weer naar zijn werk als sasmeester. Hij versaste schepen in Boezinge en Lo en in Bredene woonde hij in een staatswoning. Hij moest enkel de weg dwarsen naar zijn sluizenwerk, maar hij pendelde ook naar Oostende om de grote schepen daar binnen te loodsen. Veel waterverkeer werd door Jérôme in goede banen geleid. Voor zijn job moest hij niet enkel kunnen zwemmen, maar ook drenkelingen redden. Het waren regelmatig werkdagen van 16 uur.

Neerhofdieren

Het was in juni 1950 op weg naar de processie in Torhout dat de wegen van Jérôme en Marie-Louise elkaar kruisten. Op 2 mei 1951 stapten ze in Woumen in het huwelijksbootje. Als hobby kweekte Jérôme kanaries, zebravinken, een Japanse nachtegaal, een blauwe indigo, véél konijnen, kippen, haantjes, eenden en parelhoenders. Hij was een echte liefhebber van neerhofdieren en las boeken en kranten. Verder ging zijn vrijetijdsbesteding naar vissen, wielerwedstrijden volgen op tv en reizen. Telkens koppelde hij zijn reizen aan een breed uitgesmeerd reisverslag en hij was ook een echte natuurliefhebber. Bewonderenswaardig was dat hij op 88-jarige leeftijd nog dagelijks 50 kilometer, in twee etappes, fietste. Nu genieten Jérôme en Marie-Louise van een gelukkige oude dag in het woonzorgcentrum De Boomgaard. Daar werd nu ook de honderdste verjaardag van Jérôme gevierd met koffie, taart en cava op een beperkt feestje met de dochters. (RB)