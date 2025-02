Oud-rusthuis Sint-Paulus Langemark tegen de vlakte voor uitbreiding ’t Nest en De Stek

Na meer dan 45 jaar gaat het vroegere ‘Rustoord Sint-Paulus’ in Langemark tegen de vlakte. Op dezelfde locatie komt een nieuwe vleugel van Zorgcampus Langemark-Poelkapelle met onder meer een uitbreiding van Centrum voor Dagverzorging ’t Nest en Lokaal Dienstencentrum De Stek. De kostprijs van het project is geraamd op ruim 3,5 miljoen euro.

De afbraak van het vroegere rusthuis begon eigenlijk al vanaf maandag 20 januari, maar deze week gaat het gebouw definitief tegen de vlakte. De bouw van ‘Rustoord Sint-Paulus’ dateert van eind jaren zeventig, waarbij in 1979 de eerste bewoners samen met de verzorgende zusters hun intrek namen.

Leeg sinds 2019

“33 jaar later voldeed het gebouw niet meer aan de eisen en verwachtingen van een modern woonzorgcentrum”, zegt schepen van Zorgcampus Valerie Deraeve (Respect). “Dus verrees in 2012 een nieuwe zorgcampus net naast het rustoord. In november dat jaar pakten alle bewoners hun koffers naar de nieuwbouw, dat meteen ook een nieuwe naam kreeg: De Boomgaard. De sociale dienst en thuishulp De Wissel bleven alleen achter in de kantoren van het rustoord om uiteindelijk in 2019 definitief de deuren achter zich dicht te trekken en zich te centraliseren in het gemeentehuis.”

Nieuwe vleugel

Op de plaats van het oude gebouw komt een nieuwe vleugel van Zorgcampus Langemark-Poelkapelle. “Centrum voor Dagverzorging ’t Nest en Lokaal Dienstencentrum De Stek krijgen er de nodige uitbreiding”, vervolgt de schepen. “Ook extra opbergruimte en kleedkamers voor het personeel worden in het nieuwe bouwproject meegenomen. De nieuwe aanbouw krijgt momenteel één bouwlaag, maar biedt wel de mogelijkheid om later met een verdieping uit te breiden. De kostprijs van het project is geraamd op ruim 3,5 miljoen euro. (TOGH)