Oud-Romeinse varkens smullen van bierdraf: “Zit vol vezels, mineralen en eiwitten”

Het artisanale varkensbedrijf Menappii uit Pittem en brouwerij De Poes uit Tielt gaan een verrassende samenwerking aan. Zo zullen de Menapische varkens voortaan ook bierdraf, het restproduct dat men bekomt bij het brouwen van bier, afkomstig van Poesbier, te eten krijgen.

Een verrassende, maar geen onlogische samenwerking. “Bierdraf is immers een hoogwaardig restafvalproduct dat boordevol vezels, mineralen en eiwitten zit”, legt Stijn David van Brouwerij De Poes uit. Hij wordt daarin bijgetreden door Bertjan Olivier van Menapii. “Bierdraf is al even gekend als dierenvoeding, maar dan vooral voor melkvee. Nochtans is het algemeen geweten dat bierdraf erg voedzaam is.” Vandaar dat nu ook de Menapissche varkens bierdraf te eten zullen krijgen. “Al zal het vooral als snack gegeven worden, als aanvulling op de voeding die ze nu al krijgen. Niettegenstaande spreken we toch al snel over enkele kilo’s per week.” Ondertussen kregen de varkens al een eerste portie bierdraf. “En die viel duidelijk in de smaak”, lacht Bertjan Olivier.

In deze samenwerking zijn dan ook geen verliezers. “Bij Meanpii krijgen ze de bierdraf gratis”, zegt Stijn David. “Voor mij is bierdraf immers een afvalproduct. Als ik het naar een afvalverwerkend bedrijf moet brengen, betaal ik ervoor, terwijl ik er nu gratis een lokale, artisanale landbouwer mee kan helpen. Er moet ook niets meer met de bierdraf gebeuren vooraleer ze het aan de varkens geven. Ik kan de bierdraf bij wijze van spreken gewoon opvangen in een ton en rechtstreeks richting Menapii brengen”, aldus Stijn David. “Ook het lokale en duurzame aspect is voor ons erg belangrijk”, pikt Bertjan Olivier in. “Het feit dat Stijns brouwerij op vijf minuten ligt van ons bedrijf en dat we dankzij de samenwerking een gesloten keten vormen, is dan ook fantastisch. Ook het feit dat we qua filosofie overeenkomen en een gelijkaardige visie hanteren, maakt van deze samenwerking helemaal een win-winsituatie.” (TM)