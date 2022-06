In Kortrijk is oud-paracommando Raymond Holvoet overleden. Hij werd net geen 80 jaar en stierf aan covid. De man was de drijvende kracht achter de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelde para’s uit Kortrijk.

Raymond Holvoet was geboren op 13 augustus 1942 en overleed Geboren op 13 augustus op donderdag 2 juni in Kortrijk aan de gevolgen van covid. Hij sloo taan bij de paracommando’s in 1962 bij de Mortieren van de 12de Compagnie van het Tweede Bataljon Commando’s in Flawinne.

Hij is de neef en naamgenoot van de SAS-parachutist Raymond-André Holvoet, die in 1945 door de Duitsers werd gefusilleerd. Ook was Raymond de drijvende kracht achter de jaarlijkse herdenking van gesneuvelde Kortrijkse SAS, SOE en Para-Commando’s.

De uitvaartdienst van Raymond vindt plaats op vrijdag 10 juni om 11 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.