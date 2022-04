Oud-olympisch kajakster Inge Coeck zoekt fitste bedrijf van Kortrijk: “Toegankelijk voor iedereen”

Personal trainer, olympiër en triatleet Inge Coeck (56) gaat de komende maanden op zoek naar het fitste bedrijf van Kortrijk en omstreken. Ze doet dat met een zelf ontworpen uitdaging, geïnspireerd door De Container Cup. “Iedereen kan deelnemen, je hoeft zeker geen topsporter te zijn”, vertelt ze enthousiast.

Kijk jij sinds kort ook opnieuw vanuit je luie zetel naar het derde seizoen van De Container Cup op Play4? Altijd al willen weten hoe ver jij het zou schoppen? Dan moet je de komende maanden bij Inge Coeck van Push Your Limits in Kortrijk zijn. Zelf is Inge al meer dan 30 jaar professioneel met sport bezig.

Op de Olympische Spelen van 1988 greep ze net naast een finaleplaats op de 500 meter eenpersoonskajakken. Dertig jaar later stond ze aan de start van de Ironman in Hawaï en vorig jaar kwam ze nog als eerste dame over de streep in haar leeftijdscategorie op de halve Ironman in Marbella. Als ze niet aan het werk is als personal trainer kan je haar steevast op de fiets of in het zwembad vinden.

Geen topsporters

Inge woont in Waregem, is al jaren aan de slag als personal trainer en werkt onder andere vanuit de bedrijfsfitness in Cotton Park in de Spinnerijstraat. “Daar zie ik vaak de heel sportieve mensen langskomen na hun werk”, vertelt Inge. “De types die elke dag wel in de fitness te vinden zijn. Dat is natuurlijk fijn, maar ik zocht al een tijdje naar een manier om ook de wat minder fanatieke medewerkers van Cotton Park aan het sporten te krijgen. Sport hoeft immers niet alles of niets te zijn. Een paar uurtjes in beweging zijn, is al geweldig voor je gezondheid! Zeker als je een groot deel van je dag verplicht vastgeplakt zit aan een bureau.”

Meedoen is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook gewoon een leuke namiddag teambuilding met de collega’s

Daarom startte Inge met de Cotton Park Challenge. “De Container Cup gebruikte ik als inspiratie. Want ik vind het heel inspirerend dat ook niet topsporters daar hun kans mogen wagen. Maar de proeven zijn niet exact dezelfde. Ik wil dat het toegankelijk blijft voor iedereen, ook voor mensen die de tijd niet hebben om regelmatig te sporten.”

Waar je je dan wel aan mag verwachten? Met een kilometer lopen, zo veel mogelijk push-ups doen in een minuut, een kilometer roeien en twee kilometer fietsen, test Inge je uithouding. Op de bench press kan je je kracht etaleren en in het darts en het basketbalwerpen wordt precisie getest.

© AN

“Deelnemers zijn verdeeld in groepjes van drie die elkaar timen, zo kan er niet valsgespeeld worden”, lacht Inge. “Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om de uitdaging enkel open te stellen voor ons eigen bedrijventerrein. Maar na een paar succesvolle testen besloot ik ook andere bedrijven uit Zuid-West-Vlaanderen de kans te geven om in te schrijven. Meedoen is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook gewoon een leuke namiddag teambuilding met de collega’s. In de toekomst hoop ik zelfs verder uit te breiden en het project aan te bieden voor mensen met een beperking.”

6 tot 50 deelnemers

En voor wie toch gaat voor de winst, Inge voorziet prijzen voor de beste drie deelnemers bij de dames en bij de heren.

De Cotton Park Challenge vindt plaats in de bedrijfsfitness van bedrijventerrein Cotton Park, Spinnerijstraat 101 in Kortrijk en is geschikt voor groepen van 6 tot 50 deelnemers. (AN)