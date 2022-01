Oud-militair en vaandeldrager Alfons Van der Maelen overleden: “Hij betekende veel voor iedereen”

Een trombose werd Alfons Van der Maelen (91) uit Oostduinkerke vrijdag fataal. Hij wordt zaterdag in Veurne begraven. “Papa heeft veel betekend voor iedereen en in het bijzonder voor ons”, reageert dochter Sabine Van der Maelen, die in De Panne een zaak runt en er ook gemeenteraadslid is.

Alfons vierde in 2019 nog een briljanten jubileum met zijn vrouw Julienne De Cock. Beide zijn geboren in Aalst maar de militaire loopbaan bracht het koppel in Lombardsijde bij Middelkerke. Hij volgde daar met succes een opleiding paracommando en trok in 1959 naar Belgisch Congo. De onafhankelijksstrijd woedde er toen.

Drie jaar later keerden ze even terug naar België maar in 1970 reisde het gezin opnieuw naar Congo voor drie jaar. Alfons voerde liefst 1.300 valschermsprongen uit en was ook spronginstructeur. Hij ging in 1986 met pensioen als korpsadjudant bij het Regiment Paracommando Artilleriebatterij in Brasschaat. In Oostduinkerke kwamen Alfons en Julienne op adem.

Grote inzet

“Hij was streng maar rechtvaardig met een hart van goud”, omschrijft dochter Sabine. “Zijn inzet voor het verenigingsleven was groot.”

Alfons was erelid en voorzitter van verschillende Vaderlandslievende verenigingen. Op talrijke plechtigheden stond hij trots met het vaandel in de hand. Daarnaast was hij bestuurslid van de feestcommissie in Oostduinkerke en lid van de Vriendenkring Para-Commando Oostende. Tot slot was hij jaren actief lid bij de schuttersclub in Veurne.

Alfons’ begrafenis vindt komende zaterdag 15 januari om 11 uur plaats in de aula van uitvaartcentrum Cornelis in Veurne. (GUS)