Oud-leraar Michel Claeys uit Torhout overleden

In Torhout is oud-leraar Michel Claeys overleden. De man woonde in de genoemde stad en is er jarenlang leraar geweest aan de eerste graad van het Sint-Jozefsinstituut (nu Middenschool Sint-Rembert). Hij is 87 jaar geworden. De uitvaart heeft plaats op vrijdag 22 juli.

Michel werd in Izegem geboren en is op de Torhoutse campus Rembert van het AZ Delta overleden. Hij laat zijn vrouw Gerarda Depickere na (ook 87) en hun drie kinderen: Jos, Henk en Wieneke. Er zijn vier kleinkinderen.

Toneelspelen en gregoriaans koor dirigeren

Michel heeft als regent lesgegeven, vooral Nederlands. Hij vond een correcte moedertaal erg belangrijk en had zelf een onberispelijke uitspraak. Naast het lesgeven was hij lange tijd actief in toneelkring Sint-Rembert, als acteur, maar ook als trouwe medewerker. Voorts zette hij zich in voor de Sint-Pietersparochie. Hij maakte destijds deel uit van de parochieraad en van de werkgroep Broederlijk Delen.

Michel kon prima zingen en hield van muziek. Hij leidde ettelijke jaren het koor Scola Gregoriana, dat gregoriaanse gezangen brengt.

De uitvaart heeft plaats op vrijdag 22 juli om 10.30 uur in de Torhoutse Sint-Pieterskerk (Begr. De Korenbloem).