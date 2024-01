Oud-leerlinge Lieselot behartigt nu bouwwerken van scholengroep SKOBO: “Soms ben ik een harde tante”

SKOBO is de grootste scholengroep van het Katholiek Onderwijs van de regio Brugge. Het gebouwenpatrimonium van de scholengroep omvat naast vijf internaten ook twintig scholen en vergt permanente investeringen. Al deze bouw- en verbouwingsdossiers worden ontwikkeld en opgevolgd door Lieselot Christiaen (37), een straffe madam in een wereld waarin vooral mannen thuis zijn. Zij is oud-leerling van het VTI Brugge, een van de scholen van SKOBO.

“Ik was een van de weinige meisjes die op het einde van de jaren negentig koos voor de richting industriële wetenschappen in een technische school. Daarna studeerde ik voor ingenieur bouwkunde en landmeter in Gent. Ik werkte eerst vijf jaar in een bedrijf dat gespecialiseerd was in technieken, maar volgde ondertussen ook een lerarenopleiding. In 2013 belde het schoolbestuur van het VTI me op om te vragen of ik niet geïnteresseerd was om als leerkracht aan de slag te gaan in de school in de Zandstraat. Eigenlijk ben ik ook een soort zij-instromer”, glimlacht Lieselot Christiaen.

Duurzaam bouwen

Haar kennis in alle materies met betrekking tot bouwen en verbouwen, moet oud-directeur Jos Loridan snel opgevallen zijn, want enkele jaren later werd Lieselot al ingeschakeld als adviseur bij de opmaak van bouwdossiers. Weinig later werd ze stafmedewerker.

“Mijn huidige functie omvat de coördinatie van alle grote investeringen van de scholengroep. Zowel de opmaak van subsidiëringsdossiers als de opvolging van de werken behoort tot mijn takenpakket. Doordat ik niet verbonden ben aan een welbepaalde school heb ik een neutrale kijk op de problemen waarmee zowel directies als schoolbesturen vaak geconfronteerd worden. Ik vind het belangrijk om duurzaam te bouwen en te renoveren en een toekomstvisie te hanteren die alle scholen van de scholengroep ten goede komt.”

“Soms kan ik een harde tante zijn, want als vrouw in een mannenwereld moet ik vaak op mijn strepen staan. Ik streef ernaar om alle dossiers, waarmee aanzienlijke investeringen gepaard gaan, tot in de puntjes uit werken. Ik ben pas echt tevreden als de werken binnen de vooropgestelde termijn en volgens plan worden uitgevoerd. En uiteraard streef ik er altijd naar om een maximale subsidiëring te bekomen, zodat de kosten voor de scholen minimaal zijn”, besluit Lieselot Christiaen.

