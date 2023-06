Oud-krak Michaël doet mee aan Iron Man voor Kom Op Tegen Kanker: Harelbeke moet een heel warme stad worden op 1 juli

Op zaterdag 1 juli gaat Michaël Vannieuwenhuyze de uitdaging aan om een volledige triatlon voor Kom Op Tegen Kanker af te werken op z’n eentje. Hij doet dit onder de noemer Iron Man en hoofdzakelijk op Harelbeeks grondgebied. Michaël doet ook een warme oproep om hem massaal te komen aanmoedigen in en rond Harelbeke. Tijdens de afsluitende marathon is er de loopwedstrijd Iron Run waaraan iedereen kan deelnemen.

De Iron Man bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen. Dat is de afstand die Michaël Vannieuwenhuyze op z’n eentje aflegt op 1 juli 2023. Een fysieke uitdaging, maar ook mentaal knap lastig. Tijdens deze afstand draagt hij een speciaal trisuit ontworpen door Vermarc Sport. Daarop staan 89 namen van mensen uit Groot-Harelbeke die de voorbije jaren zijn overleden aan kanker. Achter elke naam schuilt een verhaal. De opbrengst van dit event gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. “Meer bepaald naar het wetenschappelijk onderzoek dat de strijd tegen kanker dient te vergemakkelijken. De komende jaren zal ik ook mee opvolgen wat de status is van de onderzoeken waar het geld naartoe gaat. Zo kunnen we echt wel een verschil maken.

De opbrengsten werden ingezameld via sponsoring van bedrijven, giften van particulieren en organisatie van activiteiten door verenigingen en particulieren”, zegt Michaël.

De uitdaging start op 1 juli om 7 uur in De Gavers met het zwemonderdeel van 3 ronden met in totaal 3,8 km. Daarna vertrekt Michaël onder begeleiding van een politiemotard en een aantal motard-signaalgevers voor een afstand van 180 km fietsen. “We kozen voor een traject langs het jaagpad tot in Nevele. Rond de middag passeert Michaël dan terug in Harelbeke en doet zo nog een lus doorheen Bavikhovedorp en het supportersdorp in het centrum van Hulste. Tissen 13.15 en 14 uur zou Michael aankomen op het Marktplein in Harelbeke”, duidt organisator Vincent Servaege, de man achter Triatlon Duatlon Kortrijk. Daarna vertrekt Michaël voor een marathon die bestaat uit drie lussen. Tijdens die drie lussen passeert hij doorheen de bedrijfshal van Geldof, Bavikhove en Hulstedorp en op het marktplein te Harelbeke. De uiteindelijke aankomst wordt voorzien op het Marktplein, ergens rond 17.30/18 uur. Michaël zal dan meer dan 10 uur of bijna 11 uur aan een stuk bezig geweest zijn met sporten.

Iron Run voor iedereen

De Iron Run is een nieuwe loopwedstrijd over 5 of 10 km voor sportieve lopers en recreanten. De lopen starten aan het Marktplein en lopen langs de Leieboorden en de vistrap, om aan te komen in het evenementdorp op het Marktplein. Tijdens het lopen zorgt een dj voor de nodige ondersteunende beats. De lopen starten om 14 uur voor de kinderen en om 15 uur voor de 5 en 10 km. De wedstrijd is een organisatie van de joggingclub De Gavertrimmers Harelbeke en de VACBL, de atletiekclub uit Beveren-Leie. In afwachting van dit alles zijn er optredens van 2 dj’s en een coverband. Er zijn een aantal chequeoverhandigingen. Doorlopend staan er springkastelen voor jong en minder jong, is er een bar, eetstand, promostanden van de sponsors en animatie Michaël passeert driemaal tijdens zijn afsluitende marathon. Ook de aankomst van de Iron Man is er voorzien. Dit van 14 tot 19 uur, met de verwachte aankomst van Michaël tussen 17.30 en 18.15 uur. Het volledige programma is terug te vinden op www.ironmanharelbeke.be

Spandoeken en toeters, een lange mensenhaag vormen, alles is welkom om te supporteren

Deze uitdaging zou niet kunnen plaatsvinden zonder de steun van heel wat mensen. Vrijwilligers, werkgroep, naturasponsors, geldsponsors. Vier hoofdsponsors zorgden ervoor ervoor dat Michaël vanaf de eerste minuut voluit kon gaan voor zijn uitdaging. We zetten ze graag even op een rij: Geldof-Vermeersch, Skylux, Construktglas en Geldof-Engicon. Peter Verrept, CEO van Geldof-Engicon, is zelf een sporter in hart en nieren.

“We steunen Michaël niet alleen financieel, maar zorgen ook voor een unieke passage voor de lopers doorheen ons bedrijf en geven een leuk en nuttig gadget mee aan al wie de uitdaging aangaat om de Iron Run te lopen. De uitdaging is niet min. Een fysiek zware strijd van meer dan 10 uur, maar vooral ook een mentale uitdaging om dit helemaal alleen aan te gaan. Daarom wordt een warme oproep gelanceerd aan alle mensen die deze uitdaging en Kom op tegen kanker een warm hart toedragen om te komen supporteren en Michaël naar de eindstreep te schreeuwen. Spandoeken en toeters, een lange mensenhaag vormen, alles is welkom om te supporteren.”