Oud klooster Nieuwkerke kan Oekraïense vluchtelingen herbergen, maar eigenaars zien dit nog niet zitten

De gemeente Heuvelland kijkt uit om een opvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Het leegstaande klooster van Nieuwkerke zou hiervoor dienst kunnen doen.

Eerder al werd in Heuvelland de oproep van de federale overheid gesteund om te zoeken naar gastgezinnen. Heel wat Heuvellandse gezinnen stelden zich hiervoor kandidaat. Nu wordt gedacht aan een collectieve opvang in het leegstaand klooster van Nieuwkerke.

“Grootste probleem is het feit dat de akte van de verkoop nog niet verleden is. Zolang dat nog niet gebeurd is, zien de huidige eigenaars het niet zitten om de locatie al als opvang in te richten”, aldus burgemeester Wieland De Meyer. “We hopen dat dit evenwel nog rond komt in de komende weken zodat we die mooie site toch zouden kunnen inzetten binnen de opvang in Heuvelland.”

Geen beweging

Het Sint-Vincentiusklooster in Nieuwkerke staat sinds het najaar van 2020 te koop. Het klooster in de Seulestraat dateert van na de Eerste Wereldoorlog. De kloosterorde verbleef er net geen 180 jaar.

De verkoop van het klooster gaven de zusters in handen van een vastgoedkantoor. Ze gaven de makelaars mee dat ze de voorkeur gaven aan een vorm van sociale huisvesting en dachten zo aan een woon- en zorgcentrum of een jeugdverblijf. Op heden is er geen beweging in het verkoopdossier.

Naast de piste van het klooster in Nieuwkerke als verblijfplaats voor vluchtelingen uit Oekraïne kunnen op dit moment al twee gezinnen terecht in de Loods in Loker en werd ook een leegstaande woning van het OCMW aangeboden.