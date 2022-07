Oud-KLJ Sijsele met negende Smoefelroute

Op maandag 15 augustus organiseert Oud-KLJ Sijsele de negende editie van de Smoefelroute. De route van zo’n 35 kilometer slingert doorheen het Brugse ommeland en op vijf stopplaatsen geniet je van een hapje of een drankje.

Na twee jaar onderbreking door corona organiseert Oud-KLJ Sijsele, een vriendenkring met oud-leden van jeugdvereniging KLJ, opnieuw haar intussen bijzonder populair geworden Smoefelroute. De riante Smoefelroute, aan de negende editie toe, is ongeveer 35 kilometer lang en meandert opnieuw door het Brugse ommeland. Langs het traject laat je je verleiden door de schoonheid van de streek met polderzichten, een netwerk van kanalen en beken, vijvers, historische kastelen, authentieke hoeves en kaarsrechte bosdreven. “Het traject zelf wordt als verrassing gehouden tot de dag zelf maar we kunnen wel al zeggen dat het richting buurgemeente Beernem gaat”, zegt medeorganisator Tom Vandepitte. “We vragen aan de deelnemers om de fiets na te kijken voor vertrek maar als er toch onverwacht een defect zou zijn aan de fiets is er een depannagedienst ter beschikking.”

De organisatie voorziet onderweg vier verzorgde stopplaatsen waar je kunt genieten van een hapje en/of een drankje. Bij aankomst is er een maaltijd met warme beenham à volonté.

Voormalige kazerne

“Nieuw dit jaar is dat we als start- en aankomstplaats kiezen voor de voormalige legerkazerne in Sijsele, met ingang langs de Zwinstraat in plaats van de cafetaria en speelplaats aan de gemeentelijke turnzaal”, weet Tom Vandepitte. “Daar hebben we meer parkeergelegenheid en we ontlasten zo ook de dorpskern, want met zo’n 900 tot misschien wel 1.000 deelnemers is onze Smoefelroute echt wel een groot evenement geworden.”

De deelnameprijs bedraagt 24 euro voor volwassenen en 16 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. (PDV)

Info en inschrijvingen: www.oudkljsijsele.be