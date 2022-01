Oud-Kemmelnaar Filip Depuydt vergeet geboortestreek niet: “Kemmelberg was speeltuin als kind”

Geboren Kemmelnaar Filip Depuydt (56) woont sinds 1991 in de Borinage, de streek in het Waalse Henegouwen met een rijk mijnverleden. Filip werkt als onthaalmedewerker in le Grand-Hornu, het historisch industrieel mijnbouwcomplex nabij Bergen. Door zijn job wordt hij vaak gecontacteerd door mensen uit de media. Met veel trots vertelt hij dan over zijn geboortestreek.

Zo werd hij recent uitgenodigd om op Viva+, de webradio van RTBF, zijn verhaal te brengen over Heuvelland. “Natuurlijk praat je dan over de Kemmelberg. Dat was mijn speeltuin toen ik als kind opgroeide. En het was ook maar een paar honderden meters verwijderd van mijn ouderlijke woning aan de Linde. Ik ging er vaak BMX’en had er een parcours gemaakt. Toen ik bij de plaatselijke jeugdclub zat, organiseerde ik later een wedstrijd BMX op de Dries. Ik herinner me dat toenmalig schepen Pol Jonckheere er achteraf de prijzen kwam uitdelen”, lacht Filip. Net als zijn broers Jacques en Dirk was ook Filip een sportieve kerel. Zo sloot hij zich aan bij de Kemmelse Doortrappers. “Als Jean-Pierre Geelhand in het peloton zat, dan hoorden we dat keer op keer door zijn krakende trapas.”

Zetellift

Aan de Waalse luisteraars van Viva+ vertelde Filip ook over de zetellift. “Dit is en blijft de meest tot de verbeelding sprekende attractie van Heuvelland. Een zetellift in een streek zonder hoge bergtoppen houden velen voor onmogelijk. Dan voegde ik er vlug aan toe dat ook wij bergen hebben. En dat zorgt dan weer voor extra nieuwsgierigheid.”

Om het verhaal van de zetellift af te maken verwijst Filip graag naar de Heuvellandse wijnbouw. “Ook hier in het restaurant van Le Grand Hornu te proeven en wanneer ik ga tafelen bestel ik steevast een fles van Entre-deux-monts.”

Met Waalse vrienden komt Filip nog wel eens Heuvelland verkennen en herinneringen ophalen. “Bayernwald ken ik vooral als een groot terrein vol loopgraven waar we samen met vrienden gingen crossen. Toen was de site verre van historisch geduid zoals nu het geval is.”

De uitzending op Viva+ bezorgde Filip alvast een groep om in de komende paasvakantie Heuvelland te bezoeken. “Laat ons hopen dat de dan geldende coronamaatregelen dit zullen toelaten”, stelt hij.

New Mexico

Samen met echtgenote Dominique Mailleux kijkt hij ook naar een reis naar de Verenigde Staten. “In 2020 zouden wij naar de VS reizen om er vrienden te bezoeken in Albuquerque in de staat New Mexico. Door corona is de reis toen niet kunnen doorgaan. Om de pijn wat te verzachtan, heb ik toen besloten om er een fictief reisverhaal van te maken op basis van onze voorziene routeplanning, toeristische informatie en foto’s van andere reizen en vooral een dosis verbeelding. Een lokale vzw stapte mee in het verhaal en bezorgde ons leuke T-shirts met daarop ‘Made in Borinage’.”

In de Borinage staat ook het huis waar Vincent Van Gogh in 1879 verbleef. “Om de zorgwekkende toestand van dit stukje erfgoed bij een breder publiek bekend te maken, besloot ik in 2010 om geleide wandelingen te organiseren in het spoor van Vincent Van Gogh in de Borinage. Ondertussen heb ik al tientallen groepen uit binnen- en buiteland kennis leren maken met deze voormalige mijnregio. In 2015 was de stad Bergen het hele jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa. ‘Mons 2015’ heeft ervoor gezorgd dat het Van Gogh-huis volledig gerenoveerd werd om als bezoekerscentrum te kunnen dienen.”

Filips persoonlijke bijdragen tot ‘Mons 2015’ waren wekelijkse geleide wandelingen in het spoor van Vincent en het begeleiden van tientallen journalisten uit binnen- en buitenland als welcome officer. “Daarnaast heb ik enkele lokale ambachtslieden aangespoord om enkele Van Gogh-producten te maken om aan toeristen voor te stellen.” (MD)