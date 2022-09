Oud gemeentehuis Boezinge wordt openbaar verkocht op donderdag 20 oktober

Op donderdag 20 oktober kunnen kandidaat-kopers een bod doen op het oud gemeentehuis van Boezinge. De stad verkoopt het pand omdat een renovatie financieel niet te verantwoorden is. Alle verenigingen die er nog onderdak hadden, vonden ondertussen een nieuwe stek. George Smagghe, de bezieler van het heemkundig tijdschrift De Boezingenaar, nam met pijn in het hart afscheid van het pand dat 40 jaar dienst deed als archief van heemkundige kring.

Het stadsbestuur van Ieper besliste al eerder om het oud gemeentehuis op het dorpsplein Katspel in Boezinge te verkopen. Het pand renoveren is immers financieel onverantwoord. Een van de verenigingen die meer dan 40 jaar gebruik maakte van het gebouw is heemkundige kring De Boezingenaar. “De inbouwkasten in de voormalige secretariaatsruimte waren ideaal om ons archief in te stockeren”, aldus Georges Smagghe, de bezieler van het heemkundig tijdschrift De Boezingenaar. “We hebben zelf een nieuw onderkomen gezocht en vonden dat in een klaslokaal in OC Ten Vrielande, waar ik als leerkracht ooit nog les gaf. Samen met enkele leden van onze redactieraad verhuisden we ons volledig archief, een hele klus.”

Nieuw onderkomen

Het archief van de heemkring, dat wordt gebruikt voor het samenstellen van het tijdschrift De Boezingenaar, bestaat dan ook uit heel wat documenten, 800 boeken en een 100-tal kaders. “We kochten zelf hout om rekken te maken. Maar bon, we zijn blij dat we een nieuw onderkomen hebben, hoewel het nog ouder is dan het voormalig gemeentehuis. We weten niet voor hoe lang we hier kunnen blijven.”

George zegt het spijtig te vinden dat het oud gemeentehuis na de verkoop wellicht zijn historische waarde zal verliezen. “Het moet tegenwoordig allemaal geld opbrengen, wat soms wel jammer is”, aldus de man.

“Het pand leent zich niet alleen tot wonen, maar ook tot het vestigen van een kantoor of een vrij beroep”

Ook andere organisaties lieten het voormalig gemeentehuis achter zich. “De muziekvereniging Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Boezinge was niet meer actief en ze werden geholpen om zich te ontdoen van alle onbruikbare instrumenten en materiaal”, aldus schepen Bolle. “Kunstenaar Daan Dedrie had er een klein atelier voor houtbewerking, maar die verhuisde ondertussen naar een nieuwe locatie. Het materiaal dat er nog stond van de overleden kunstenaar Gilbert Degryse werd opgehaald door zijn zoon. Ten slotte stonden er spullen van het Twirlingteam van Boezinge. Ook die goederen werden weggehaald.”

Veel mogelijkheden

Het oud gemeentehuis van Boezinge ligt pal in het centrum van het dorp op de hoek van de Schoolstraat met het Katspel. Het pand stamt uit 1925 en is beschermd. Het gebouw bevat 3 bouwlagen en een zolder. Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime inkomhal en is de voormalige raadszaal te vinden. Er is een ruimte tuin en het huis bevat verschillende kelderruimtes. Volgens het gewestplan Ieper-Poperinge ligt het gebouw in woongebied met cultureel, historisch of esthetische waarde. “Het leent zich niet alleen tot wonen, maar ook tot het vestigen van een kantoor of een vrij beroep. Ook een winkel, café of restaurant behoort tot de mogelijkheden”, staat te lezen op notaris.be.