Oud gebouw werd grondig gerenoveerd: van pastorie tot vakantiehuis Pastorhaan

Doomkerke Toen de hoogbejaarde pastoor Haeck jaren geleden de statige pastorie in Doomkerke verliet, kwam het prachtige gebouw leeg te staan. Céline Claeys en haar man Jan Spiesschaert kochten het gebouw en verbouwden het tot een hedendaagse vakantiewoning, met respect voor het authentieke karakter.

Jan Spiesschaert en Céline Claeys, die een diploma van de Hotelschool Brugge op zak heeft, vertellen enthousiast over het ontstaan, de groei en het ruime aanbod. “We kochten het pand in 2019 van de kerkfabriek van Ruiselede, na zowat twee jaar leegstand. Nu zijn de grondige renovatie en nieuwbouw van het achterliggend aanpalend stuk voltooid en is het complex klaar voor gebruik. Bij de verbouwing streefden we naar de perfecte mix van oud en nieuw. We wilden zoveel mogelijk verwijzen naar wat het was, een prachtige pastorie.”

“De naam nu is de logica zelve. Pastorhaan is de samensmelting van Pastorie en ’t Haantje, de historisch gegroeide volksterm voor Doomkerke. We streefden ernaar om zoveel mogelijk authenticiteit van vroeger te bewaren. De pilaren zijn gebleven, in elke kamer prijkt tegen de muur een mooie print van een beeld van het Doomkerke van vroeger. Via een schat van foto’s uit een boekje van de hand van Peter De Ram, werden prints gemaakt en die werden afgedrukt op het behangpapier tegen de wanden. De dakgebinten lopen door tot in de kamers. De grondige restauratiewerken zijn gerealiseerd door vakmensen uit eigen gemeente. De renovatie is gebeurd, nu volgt enkel nog de marketing via toerismesites.”

“We richten ons vooral op families, teambuildings, privéfeestjes, allerlei events en bedrijfsvoorstellingen. De ruime zithoek met alle comfort beschikt over een beamer, voor projecties tegen de witte muren. De bezoekers krijgen permanent toegang via een elektronisch systeem met persoonlijke geheime code. De locatie barst van de troeven, sportief en recreatief. Het is landelijk, dus vrij rustig en bosrijk met heel wat uitgestippelde wandel-en fietsroutes. En goed bereikbaar door de nabijheid van de E40 Oostende-Brussel”, zegt het ondernemende koppel. (Roland Van de Steene)

De Pastorhaan heeft een capaciteit van 32 personen en bevindt zich in de Brandstraat 22 in Ruiselede (Doomkerke). Meer info: tel. 0495 25 97 57, info@depastorhaan.be en www.depastorhaan.be.