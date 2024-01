Oud-DURF2030-coördinator Katrien zoekt deelnemers voor kledingketting:“Leuk om te zien waar spullen terecht komen”

Toen Katrien Voet, kersverse Harelbeekse en inhoudelijk medewerker en inspirator bij De Transformisten vzw in Brussel, hoorde over de Clothing Loop of kledingketting, was ze meteen enthousiast.De Clothing Loop is een initiatief waarmee mensen gemakkelijk kleding kunnen ruilen met anderen in hun eigen buurt. “Het is leuk, gratis en duurzaam”, aldus Katrien Voet, die het Nederlands idee Clothing Loop in Vlaanderen wil promoten.

De Transformisten vzw is een socio-culturele organisatie met een team, bestuur en ledenorganisaties, maar ook vrijwilligers en studenten spelen er een belangrijke rol. Het is ook een gemeenschap van burgers en burgerorganisaties die actief initiatieven nemen om de overconsumptie te minderen.

“We werken aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl. We ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen”, duidt Katrien Voet, die inhoudelijk medewerker en inspirator is bij De Transformisten vzw.

The Clotingh Loop

De kledingketting The Clothing Loop is een laagdrempelige manier om kleding met elkaar te ruilen. Een clubje mensen dat bij elkaar in de buurt of wijk woont of werkt geeft via een logische route tassen met kledij aan elkaar door. Uit deze tassen haal je items die je leuk vindt en stop je kledingstukken terug waar je een ander blij mee wilt maken. Hoe langer de ketting wordt, hoe meer tassen er op de route rouleren en de ketting kan zo in principe onbeperkt doorgaan. Nadat de tas langs ongeveer 20 adressen is gepasseerd herken je de inhoud meestal niet meer terug.

“Het is ook een leuke manier om de mensen te leren kennen, want ik ben net naar Harelbeke verhuisd” – Katrien Voet

In vorige jobs als programmator en projectcoördinator participatie in Schouwburg Kortrijk, als voortrekker van het project DURF2030 waarmee Kortrijk de titel ‘Europese Culturele Hoofdstad 2030’ nastreeft en als stafmedewerker bij de Brusselse jeugddienst Globelink wist Katrien al heel wat mensen te inspireren. Ze rekent er vooral op de inzet van jonge mensen. “Hun initiatieven maken onze hoop en verbeelding wakker. Vaak lukt het ook om iets op gang te brengen dat uiteindelijk leidt naar structurele verandering”, vertelt ze.

Populair in Nederland

De campagnes en activiteiten van Transformisten vzw stimuleren het langer gebruiken, hergebruiken, herstellen en delen van spullen. Zo ook de Clothing Loop of kledingketting die uit Nederland overwaaide. Na een inspirerende ontmoeting met de Nederlandse Nichon Glerum, oprichter van Clothing Loop, had Katrien zin om het idee in Vlaanderen te promoten. In Nederland is het concept al populair met meer dan 700 geregistreerde kledingkettingen. In België staat het al een tijdje in de startblokken.

Begin in eigen buurt

“Een kledingketting is een initiatief waarmee mensen makkelijk kleding kunnen ruilen met buren. Het is leuk, gratis en duurzaam.Ik begin in mijn eigen buurt. Je moet uitvoeren wat je predikt. Ik zie het ook als een leuke manier om de mensen in mijn buurt te leren kennen, want ik ben net naar Harelbeke verhuisd”, vertelt Katrien.

“Het idee van de kledingketting is heerlijk eenvoudig. Een lokale vrijwilliger verzamelt deelnemers -vaak een homogene groep zoals dames met maat M/L/XL of soms een mix- en maakt een route. Op die route in een wijk of stad geven deelnemers een gevulde tas met kledij aan elkaar door. Elke deelnemer houdt wat hij/zij leuk vindt en voegt kledingstukken toe die nog in goede staat zijn, klaar voor een nieuwe eigenaar. Daarna breng je de tas naar de volgende persoon op de lijst. Niet alle deelnemers kennen elkaar, het draagt dus bij aan het saamhorigheidsgevoel in de buurt en het is zo leuk om te zien waar spullen terecht komen.”

Heb je een vraag bij de opstart van jouw kledingketting of wil je tips uitwisselen met andere kledingkettingen? Neem dan contact op met Katrien Voet bij De Transformisten viakatrien@detransformisten.be.