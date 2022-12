Oud-collega’s van firma Decoene in Roeselare houden reünie

De oud-collega’s van de firma Decoene hielden een reünie. “Het idee om een bijeenkomst te organiseren voor de ex-collega’s van de firma Decoene zat al een tijdje in mijn achterhoofd”, vertelt Ronny Baes die het initiatief nam. “Samen met Gaby Delarue hebben ik dit vorm kunnen geven.”

“De firma Decoene is gestart omstreeks 1953-1954 met een vijftal personen in de Marktstraat in Izegem (oud huis Bourgeois) en gestopt in het jaar 2009 in Roeselare met Carlos De Smet en Freddy Callens als enkele van de laatste werknemers die hun hele loopbaan bij dezelfde firma werkten. Ikzelf ben begonnen bij de firma Decoene na een opleiding diamantslijpen in 1965 en gestopt in 1985. Door de jaren heen is de firma enkele malen verhuisd, telkens naar een groter pand. In de jaren 70 was er ongeveer een zestigtal werknemers aan de slag.” (RV)