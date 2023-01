Oud CM-kantoor wordt nieuwe stek van vzw De Netzak in Veurne

De locatie van de sociale winkel De Netzak in de Daniël Dehaenelaan 62 waar kwetsbare mensen en gezinnen al jaar en dag terechtkunnen voor kleding, voeding, speelgoed, klein huishoudelijk materiaal… wordt te krap. Het aanbod dat de Christelijke Mutualiteit (CM) aan De Netzak deed om te verhuizen naar hun oude kantoor en de thuiszorgwinkel in de Sporkijnstraat, grijpt het bestuur met beide handen.

Bart Verhamme, voorzitter van De Netzak vzw, reageert heel tevreden: “We gaan inderdaad graag in op dit unieke aanbod van de CM. Zo kunnen we onze werking blijven verzekeren. Dit is meer dan nodig. Ook Veurne ontsnapt niet aan de spijtige tendens dat er meer en meer mensen in de financiële problemen komen door de coronaperikelen en de energiecrisis.

“In eerste instantie doen ze misschien wel een beroep op de sociale dienst, maar jammer genoeg is een doorverwijzing naar De Netzak voor velen noodzakelijk, ook al is dit maar tijdelijk. Stad Veurne mag tevreden zijn met een initiatief zoals De Netzak. Vele omliggende gemeentes zijn hier jaloers op.”

“Momenteel bezoeken gemiddeld zo’n 90 families op donderdag en een 20-tal Oekraïense families op zaterdag De Netzak. Per week zijn dit gemiddeld 310 mensen die een mooi pakket mee naar huis mogen nemen. De Oekraïense vluchtelingen hebben voor een stijging van zo’n 15 procent gezorgd. We hebben hiervoor sinds maart een extra bedeling ingelast, omdat dit voor ons niet meer haalbaar was op één dag.”

Solidariteit

Het team vrijwilligers dat zich al jaar en dag totaal belangeloos inzet voor De Netzak is al volop bezig met alle voorbereidingen. Want er moet heel wat verhuisd worden. In elk geval is er véél meer plaats in de Sporkijnstraat.

“In de oude fietsbib zullen we de kleding onderbrengen, op de eerste verdieping hebben we heel veel stockageruimte en de 180 vierkante meter in de oude CM-kantoren reserveren we voor voeding”, vertelt voorzitter Verhamme.

“Dat betekent zowat een verdubbeling van de oppervlakte, op een centraal gelegen locatie! We hopen onze intrek te nemen in de Sporkijnstraat half februari. Ik wil ook benadrukken dat we dit initiatief kunnen verwezenlijken dankzij de solidariteit van de serviceclubs, scholen, burgers uit de streek en vooral de schenkende voedingsbedrijven en warenhuizen.”

“Bovendien zet ik graag het team van volledig onbetaalde vrijwilligers en bestuursleden in de kijker. Dankzij hun inzet kunnen we al die mensen en gezinnen helpen die dit meer dan nodig hebben.” Niet iedere Veurnaar kan zomaar naar De Netzak trekken. Dit kan enkel via een doorverwijzing van de Sociale Dienst, het CAW, CLB, Covias, Vondels, Kind en Gezin….

