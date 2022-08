Oud broodbolling op Michieltje Kermesse

Op zondag 28 augustus is er het BK Oud Brood Bollen bij vzw de Fanfare op de binnentuin van de oude bibliotheek, Sint-Annastraat in Poperinge. Wie neemt de titel af van de regerende kampioenen Lien Lapanne en Charlotte Pattyn?

Vzw de fanfare organiseert voor de tweede keer het Belgisch kampioenschap Oud Brood Bollen. De regerende kampioenen zijn Lien Lapanne en Charlotte Pattyn. “Eén ploegje speelde als Duits brood alle tegenstand naar huis, maar kenden hun gelijke in de eindspurt. De finale die gelijk opging in het begin althans, werd met bloedstollende precisie afgebold. Dat Lapanne en Pattyn de onmiskenbare kampioenen zouden worden, was gesneden brood. Terwijl de verliezers nog kruimels raapten, bracht de Brabançonne het volk in beroering. Brooddronken vierden de overwinnaars tot laat in de vroege avond, want om 19 uur sloten de deuren en wandelde iedereen naar huis. Eén familie was met de wagen gekomen, wel zij wandelden ook naar huis”, zegt Pieter Verfaillie van vzw De Fanfare.

Oude bibliotheek

Iedereen die zin heeft om mee te bollen is welkom op de binnentuin van de oude bibliotheek, Sint-Annastraat. “Vanaf 11 uur is er apero, om 13 uur speelt Willy Huyghe de pannen van het dak en de broodbolling start om 15 uur Inschrijven kan vanaf 14 uur”, zegt Pieter. “Let wel: er is een beperkt aantal ploegen dat wordt toegelaten. Er zijn oude broden beschikbaar, maar eigen broden zijn ook toegelaten. Een brood dat in competitie komt mag een maximum diameter van 30 cm hebben en een maximum gewicht van 1,5 kg. Broden worden door de jury gewikt en gewogen. Zo houden wij het volk de hele middag rustig, met brood en spelen.”