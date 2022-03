Oud-bestuur Jeugdhuis Den Ast al 30 jaar hechte vriendengroep:“Altijd nostalgie troef”

Het bestuur dat tussen 1986 en 1992 jeugdclub Den Ast leidde, is nog steeds een hechte vriendenclub. Nadat ze destijds de fakkel overhandigden aan een nieuwe generatie zijn ze nu al 30 jaar ‘vrienden voor het leven’. Elk jaar trekken ze op weekend. Ondertussen is dat een traditie die de “vriendschap” alle eer aandoet.

Vorig weekend trokken de 8 voormalige bestuursleden van jeugdclub Den Ast, Christophe Warlop, David Bleuze, Marc Compernolle, Christophe Delaere, Koen Vandenbussche, Wim Kesteloot, Wouter Messely en Jochen Scherpereel, opnieuw op weekend. “Deze weekends zijn altijd goed gevuld met herinneringen”, vertelt Koen Vandenbussche van de vriendenclub. “Nostalgie troef! Spel zonder grenzen met andere jeugdclubs – ons moeder zal boffen dit weekend – het galabal… Ook de memorabele ‘koffie met druppel’ na de kerstmiddennachtmis, het jaarlijks feest voor de buren omdat ze ieder jaar het lawaai moesten trotseren, de fuiven.”

We nemen nog altijd Koens foto mee als we op weekend trekken. We missen hem

Helaas moesten ze op 18 december 2018 afscheid nemen van Philippe Lagae die na een jarenlang gevecht tegen kanker de strijd verloor. “Hij zei dat hij het verkeerde lotje had getrokken”, zegt vriend Koen. “We nemen nog altijd zijn foto mee als we op weekend trekken. Zo is hij er nog symbolisch bij en is onze vriendengroep compleet. We missen Philippe enorm. Voor onze vriendengroep is het een groot verlies, een leemte.”

Gezamenlijke weekends

Dit was het mannenweekend. De vrouwen doen niet onder en hebben ook hun eigen weekend en tot overmaat van ramp zijn er ook de gezamenlijke weekends. (lacht)”

Dat ‘Den Ast’, de laatste jeugdclub van Heule, zou verdwijnen uit het straatbeeld? Dat zou ontzettend jammer zijn

Aan samenzijn komen de vrienden zeker niets tekort. “En toch lopen we elkaars deur niet plat”, zegt Koen. “Het belangrijkste is dat we samenzijn. We gaan wandelen, bezienswaardigheden bezoeken of maken een fietstocht. Meestal vertoeven we in het Vlaamse land. Er is veel moois te ontdekken in Vlaanderen en dat nemen we graag mee. Anderzijds zijn we liefhebbers van het ‘betere gerstenat’. Dit jaar trokken we richting West-Vleteren als soort retraite. Even stilstaan bij het leven, een bezinningsmoment bij een streekbier.”

Na het weekend is iedereen terug opgeladen door vriendschap en een vat vol herinneringen. “Onze schone bestuurstijd mag niet in ons geheugen verloren gaan”, besluit Koen Vandenbussche. “Dat ‘Den Ast’, de laatste jeugdclub van Heule, zou verdwijnen uit het straatbeeld? Dat zou ontzettend jammer zijn.”