Otto Waffle Atelier lanceert De Warmste Wafel: zuivel- en glutenvrije lekkernij in de strijd tegen eenzaamheid in Brugge

Otto Waffle Atelier, bekend om zijn ambachtelijke wafels en creatieve smaakcombinaties, zet zich dit jaar in voor het goede doel met een bijzondere nieuwe creatie: De Warmste Wafel. Speciaal ontwikkeld ten voordele van De Warmste Week, zal deze unieke wafel tot en met 24 december verkrijgbaar zijn in de winkel in de Katelijnestraat in Brugge.

Deze actie heeft als doel niet alleen fondsen te werven voor De Warmste Week, maar ook bewustwording te creëren rond het thema eenzaamheid. Brugge, als gaststad van dit warme initiatief, vormt de perfecte achtergrond voor de lancering van deze inclusieve wafelactie.

Ode aan het samenzijn

De speciale editie van De Warmste Wafel is meer dan zomaar een lekkernij. De wafel, volledig zuivelvrij en glutenvrij, draagt de vorm van de iconische Brugse kant en is samengesteld om een geluksmoment te bezorgen aan iedereen die hem proeft. Met een topping van huisgemaakte chocomousse, een pittig vlammetje van sinaasappelgelei, aardbeiencoulis en eetbare bloemblaadjes, brengt deze wafel zowel smaak als warmte. Chocolade, bekend om zijn vermogen het gelukshormoon te stimuleren, speelt hierbij een hoofdrol.

“Bij Otto Waffle Atelier willen we iedereen een goed gevoel geven”, zegt initiatienemer Charlotte Vlonk. “We vinden het belangrijk om als Brugse onderneming ons te engageren voor een actie zoals De Warmste Week, zeker omdat het in onze eigen stad plaatsvindt. Onze wafel is toegankelijk voor iedereen, en het geeft ons voldoening om te zien dat we een geluksmoment kunnen creëren voor zowel de inwoners van Brugge als de vele toeristen die we dagelijks verwelkomen.”

Steun aan DWW

Van elke verkochte Warmste Wafel, die verkrijgbaar is voor 8 euro, gaat 2 euro rechtstreeks naar De Warmste Week. Deze bijdrage ondersteunt initiatieven die eenzaamheid bestrijden en mensen samenbrengen. “Hiermee willen wij bijdragen aan een warme samenleving, en klanten de kans geven om een heerlijk dessert te combineren met een goede daad”, aldus Charlotte Vlonk..

Inmiddels is De Warmste Wafel gelanceerd, ze zal ook te koop zijn tijdens het Midwinterfeest op 8 december in Brugge, een evenement dat perfect past binnen de warme en feestelijke sfeer van deze actie.

Met deze actie wil Otto Waffle Atelier een gevoel van warmte en verbondenheid creëren, zowel bij de inwoners van Brugge als bij de vele bezoekers die de stad aantrekt. “Iedereen is welkom bij ons”, benadrukt Charlotte Vlonk. “We willen dat mensen zich goed voelen wanneer ze onze wafels eten. Door deel te nemen aan De Warmste Week hopen we dat we iets terug kunnen doen voor de gemeenschap.”