Ostrea Rose Classic Race afgelast in Blankenberge

De Ostrea Rose Classic Race editie 2022 is geannuleerd omwille van de slechte weersvoorspellingen.

“De verwachtingen voor zondag zijn niet zo gunstig: windpieken van 7Bf en zware zeegang. Daardoor achtten wij het niet opportuun om de race te laten doorgaan”, laten organisatoren Peter Sabbe en Frank Panesi weten.

De reünie in de Scuteloods zaterdagavond gaat wel nog steeds door. “Sommige deelnemers zijn reeds ter plaatse met hun schip, anderen komen nog af en blijven liggen tot na het weekend. Iedereen welkom dus, want we maken van de nood een deugd: afspraak om 20 uur in de Scuteloods voor een avond vol ambiance met optreden van de Live Sailing Band”, klinkt het.