Ostend Night Run door Thermen en Sint-Petrus-en-Pauluskerk

Op zaterdag 24 september wordt de zevende editie van de Ostend Night Run georganiseerd. Het bijzondere parcours leidt de lopers onder meer door het Thermae Palace Hotel en de Sint-Petrus-en-Pauluskerk.

De Night Run start zaterdag om 20 uur, bij ondergaande zon, aan de Drie Gapers. Het is een sportieve belevingsloop met een afwisselend en bijzonder parcours van 7 km. Dat kan een-, twee- of driemaal afgelegd worden voor wedstrijden over 7, 14 of 21 km. Er kan individueel ingeschreven worden, maar bedrijven, organisaties, scholen en verenigingen kunnen ook deelnemen aan de Team Challenge.

Het parcours gaat via de zeedijk, door het Thermae Palace Hotel, het feeërieke Koningspark en de winkel Deweert Sport, in de Langestraat, de Visserskaai, door de vernieuwde Lijnbaanstraat, de Sint-Petrus-en-Pauluskerk, over het Wapenplein en door het Maria-Hendrikapark.

Bar met dj

Om 19 uur is er ook een uitdagende run op de Zeedijk voor de kleinsten, over twee afstanden, begeleid door de atleten van Hermes AC. Ter hoogte van de Drie Gapers en KAAP is er tijdens en na de run een bar met dj voorzien, voor zowel lopers als supporters.

Het afhalen van de borstnummers is mogelijk in KAAP, ter hoogte van de Drie Gapers, van 9 tot 19.30 uur. Voor kleedkamers en bewaring van de sporttassen (tot 23 uur) kan je terecht in sportcentrum De Koninklijke Stallingen.

De voorinschrijvingen zijn afgesloten, maar inschrijven voor deelname kan de dag zelf nog. Kinderen betalen 3 euro. Voor de 7 km betaal je 17 euro, voor de 14 km 22 euro en voor de 21 km 27 euro.

Goed doel

De Night Run is een organisatie van Rotary Oostende ter Streep. De opbrengst wordt jaarlijks geschonken aan lokale goede doelen. Het evenement wordt mee mogelijk gemaakt door Toerisme Oostende vzw en tientallen vrijwilligers van jeugdbewegingen en verenigingen. (FRO)

Info: www.ostendnightrun.be.