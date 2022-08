Oshin Derieuw genomineerd als duurzame heldin

Van 18 tot 25 september neemt Kuurne deel aan de ‘Week van de duurzame gemeente’. Tijdens die week worden de spotlights op inwoners, verenigingen, organisaties, scholen en bedrijven gericht die zich inzetten voor anderen. Het jaarthema van deze week is ‘Laat niemand achter’.

Oshin Derieuw, de bekende internationale bokster, werd genomineerd als duurzame heldin omwille van haar inzet voor de holebigemeenschap. Oshin steunt steeds zeer open en op een gewone normale manier de holebigemeenschap door te praten over haar huwelijk met Charlotte, door haar vrouw te betrekken bij plechtigheden, door met vlag en regenboog-T-shirt mee de opening van het regenboogzebrapad te openen en door een regenboogcharter te lanceren via de gemeentelijke website. Ze is een groot voorstander van openheid en vindt informeren en sensibiliseren zeer belangrijk. “Iemands geaardheid is nooit een keuze, aan homofobie daarentegen gaat wel een duidelijke keuze vooraf. Er is de laatste tien jaar al heel wat veranderd, maar er is nog steeds veel werk. Jongeren durven soms nog niet te zeggen dat ze homo of lesbisch zijn”, vertelt Oshin, “we moeten de mensen nog meer informeren en sensibiliseren en om wederzijds respect vragen. Want er is nog zoveel onwetendheid en onbegrip, zelfs bij familieleden en beste vrienden.” Ken jij ook een inwoner of vereniging van Kuurne die bijdraagt aan het bestrijden van armoede, discriminatie of uitsluiting? Of een Kuurns initiatief dat ijvert voor voeding voor iedereen, sociale netwerken versterkt en zo uitsluiting vermindert? Nomineer hen dan vóór 15 augustus met een korte motivatie op https://wijzijn.kuurne.be/nl-BE/projects/duurzamehelden.

Andere nominaties

Tijdens de Week van de duurzame gemeente worden de duurzame helden van Kuurne in de kijker gezet. Oshin Derieuw, Kuurne Laat Leven, fietsbieb ’t Schoon Velootje, de Sociale Kruidenier, De 3 Wijzen, de Kleerotheek, Tom Prinzie en Ludwig en An Vanwonterghem-Goethals werden door inwoners al genomineerd als duurzame lokale helden. (ADM)

Meer info op www.kuurne.be/duurzamehelden