Orteki naar ’t SchildPad en Kunstacademie Poperinge: “Op een creatieve manier emoties en taboes bespreekbaar maken

‘Orteki, Kikteki, Zeggeteki’ is een theatervoorstelling gemaakt met en door Poperingse jongeren. Na de voorstelling ‘Kikteki achter nuzze maskers’ in 2021 stonden heel wat jongeren open voor een vervolg en zo ontstond ‘Orteki’. Het project is een samenwerking tussen ’t SchildPad en Kunstacademie Poperinge. Het stuk wordt op vrijdag 20 januari gespeeld.

“Het idee voor een voorstelling met jongeren leeft al enkele jaren bij ons”, zegt Sofie Vanderhaeghe. Samen met Ruth Kaesteker zet ze haar schouders onder de psychotherapiepraktijk ’t SchildPad. “Uit onderzoek tijdens het project ‘Zeggeteki’, bleek dat jongeren voorstander zijn om projecten – die gaan over het bespreekbaar maken van gevoelens en kwetsbaarheden – te koppelen aan school. Twee jaar geleden brainstormden we met een groep jongeren, waaruit ons vorig project ‘Kikteki achter nuzze maskers’ is gegroeid.”

‘t Schildpad deed het voorstel naar secundaire scholen om deze tentoonstelling te organiseren voor hen. “We merkten dat we op die manier een hele grote groep jongeren bereiken die misschien sinds dat moment zich voor het eerst niet alleen voelt, zaken bespreekbaar maakt of hulp zoekt. En dat is net wat onze missie is met ‘t SchildPad.”

Warme William

“Na het succes van Kikteki en na verschillende vragen van jongeren en volwassenen naar een vervolg, groeide al vlug de goesting om dit keer een stapje verder te gaan en voor een voorstelling te gaan. Ditmaal wilden we starten met een grotere groep jongeren en zoveel mogelijk jongeren laten kennismaken met ons en onze missie. Hiervoor deden we een promotoer in de scholen en het jeugdhuis met de mascotte Warme William. De opkomst was veel groter dan we hadden durven hopen: 80 jongeren schreven zich in en een 70-tal zijn effectief erop af gekomen”, vertelt Sofie.

“In mei en juni 2022 gingen enkele kennismakingsworkshops door met een 70-tal jongeren. Uit de inbreng van deze jongeren werden de thema’s geselecteerd die dan verder uitgewerkt werden. Vanaf september zijn we dan met een groep van 12 jongeren, tussen de 15 en 20 jaar, wekelijks samengekomen.” Pieter Meuleman van Kunstacademie Poperinge is regisseur van dienst. “De samenwerking tussen ‘t Schildpad en Kunstacademie Poperinge is er gekomen door een positieve samenwerking met Pieter in 2022 voor ons project ‘Kikteki achter nuzze maskers’. De samenwerking tussen wzc Emmaüs en de Kunstacademie zorgde ook voor deze samenwerking.”

Voor en door jongeren

De theatervoorstelling ‘Orteki, Kikteki, Zeggeteki’ is een voorstelling voor en door jongeren. “Via dit project zetten we in op bewustzijn, vertrouwen, openheid, creativiteit en verbinding, waarbij we het welzijn van jongeren opvolgen in de brede zin van het woord: op emotioneel, mentaal, sociaal… vlak. De voorstelling is een combinatie van toneel en dans, waarbij belangrijke thema’s voor jongeren aan bod komen, zoals muziek en uitgaan, lichaam, relaties, grenzen, plezier, schaamte, jaloersheid… Deze thema’s worden op een manier gebracht dat iedereen – die jongere is of ooit jongere is geweest – zich ergens wel in kan herkennen.

De voorstelling meepikken kan op vrijdag 20 januari in D’n Aria, Gasthuisstraat 71 in Poperinge. Een ticket kost 5 euro en kan je aankopen via www.tschildpad.be. Het inschrijvingsgeld wordt gebruikt als startbudget voor ons volgend project. “Alle jongeren die naar school gaan in Poperinge komen klassikaal kijken tijdens de schoolvoorstellingen die volgende week doorgaan voor zo’n 1.200 leerlingen vanaf de tweede graad.”