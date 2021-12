Orpheé Lecornez is het enige kerstekindje dat geboren werd in AZ West in Veurne.

Ze werd geboren om 21.38 uur, weegt 2,640 kilogram en meet 44 centimeter. De ouders zijn Anthony Lecornez en Kelly van Elverdinghe uit Adinkerke, een deelgemeente van De Panne. Orpheé is hun eerste kindje. Ze was uitgerekend voor 29 december.

(TP)