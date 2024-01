Orkest Houtlandse Benjamins nodigt uit naar Vriendjesdag in ’t Centrum

Op zondagvoormiddag 11 februari organiseren de Houtlandse Benjamins, de jongste muzikanten van de koepel De Jongelingskring, hun jaarlijkse gratis Vriendjesdag.

Het concept is een open repetitie waarbij geïnteresseerde jonge muzikanten komen kennismaken met de werking. Dat kan al vanaf zes maanden speelervaring. De maximumleeftijd ligt op muzikanten in graad 3.3 van de stedelijke Kunstacademie. De Vriendjesdag heeft plaats in het repetitielokaal in de Beerstraat (gelegen in het complex ’t Centrum). Om 9 uur start de kennismaking, gevolgd door de repetitie in een ongedwongen sfeer. Tussen 11 en 12 uur heeft er als toemaatje een ontspannende activiteit plaats, los van het eigenlijke musiceren. Het orkest staat onder de leiding van dirigent Jasmien Vandewalle. Voor info: houtlandsebenjamins@gmail.com. (foto JS)