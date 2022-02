Originele kampweken tijdens krokus- en paasvakantie: Sportdorp verhuist van Brugge naar Waardamme

Na twaalf jaar in de krokusvakantie kinderen van drie tot dertien jaar te hebben verrast op een geestige kampweek in het Sint-Andreaslyceum in Brugge, openen Evy Declercq en Stefaan Bollaert nu hun Sportdorp in de gebouwen van VBS De Sprong in Waardamme.

Stefaan en Evy zijn allebei leerkrachten lager onderwijs in SASK. Stefaan was heel wat jaren geleden samen met Lode Termote, Karl Debaene en Stefaan Maes oprichter van de grotere broer Sportival. Stefaan wou iets kleiners. Samen met zijn vrouw Evy en ex-voetballer Tim Smolders en diens vrouw Lies Maes van Smolders Vastgoed, begon hij ‘Sportdorp’ in Brugge.

In krokusvakantie verlaten ze met hun project dus Brugge. Met directeur Kristof Benoot van VBS De Sprong en de gemeente Oostkamp hebben ze een akkoord om tijdens de krokusvakantie en in de eerste week van de paasvakantie heel wat kinderen welkom te heten in Waardamme.

De bekende formules blijven: kleuters krijgen een week amusement door ervaren kleuterjuffen in de speeltuin, kinderen van zes tot dertien jaar komen terecht in de kinderfabriek, het bengelpark of de tienerhut.

In de voormiddag kan er gekozen worden uit vier thema’s: van musical dansstudio, over kookeiland en knutselhok, tot het voetbalveld. ’s Middags komen de drie groepen dan samen in de speelwinkel, waar de kinderen heel wat leuks krijgen voorgeschoteld. Een kindvriendelijk, kwalitatief middagmaal wordt iedere dag met de glimlach bereid door slagerij Laurenzo en Sylvie.

Er is gratis opvang, een tienuurtje en een vieruurtje, een prima verzekering, er zijn toffe monitoren met tonnen ervaring, en voor wie meer info wil is er de website en tijdens het kamp de blog waar je kan zien wat je oogappel die dag heeft beleefd. Voorts is Sportdorp erkend door de ziekenfondsen en krijg je ook een attest van de gemeente, zodat je dagelijks een mooi bedrag terug kan vorderen.

Een week Sportdorp kost 130 euro, alles inbegrepen. Je kan ook per dag reserveren, voor 30 euro. Voor het tweede kind of een tweede kampperiode is er een korting van 10 euro.

Op de laatste kampdag is er geen opvang, want dan zijn er een ontmoeting met de monitoren en een slotfeest met een receptie verzorgd door de kinderen voor het kookatelier hadden gekozen. (GST)

Van 28 februari tot 4 maart en van 4 april tot 8 april. Meer info via www.sportdorp.be of stefaanenevy@telenet.be, of na 17 uur via 0498 97 61 77 en 0498 97 61 82.