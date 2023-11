Orgel in Sint-Martinuskerk is aan vernieuwing en herstelling toe: “Om deze kost te financieren organiseren we een ontbijt”

Het orgel in de Koolskampse Sint-Martinuskerk is dringend aan restauratie en herstel toe. De financiële middelen die voor deze werkzaamheden ter beschikking staan, zijn echter niet toereikend. Daarom doet het kerkbestuur, samen met enkele vrijwilligers, beroep op de parochiegemeenschap. Ze worden op zondagmorgen 5 november uitgenodigd voor een ontbijt in OC ‘t Zonneke.

Het parochiale orgel is er eentje van waarde, want het is een oerdegelijk West-Vlaams product, met name een Loncke orgel. Bedoeling van dat ontbijt is geld te genereren voor een complete renovatie van het Loncke orgel. Guillaume Noppe zet zich met enkele mensen van de parochie en het kerkbestuur in voor deze actie.

“Onze orgel is reeds een hele tijd defect. Oorzaak is waterinsijpeling door de hevige regenbui. Om aan geld te geraken, heeft het kerkbestuur eerder al een projectrekening geopend bij Herita.be. Dat is een organisatie die dergelijke projecten ondersteund en een rekening heeft waarop schenkers van een financiële gift een fiscaal attest krijgen. De middelen die via deze weg binnenkomen zijn onvoldoende. Niet iedereen kent de weg naar deze organisatie en voor sommigen is het misschien een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Daarom hebben enkele vrijwilligers, die zich de orgelkring uit Koolskamp heten, beslist om enkele bijkomende acties te ondernemen. Ze willen dat er opnieuw orgelmuziek uit het orgel komt in Koolskamp.”

Vroeg ontbijt

Een eerste actie om wat geld bijeen te brengen, staat geprogrammeerd op zondagmorgen 5 november. Om 7.30 uur, dus nog voor de mis van start gaat, serveren ze een uitgebreid ontbijt in OC ‘t Zonneke in de Ardooisestraat. Deelnemen kan tot 10 uur.

“Kaarten zijn te verkrijgen bij de initiatiefnemers. Dat zijn de leden van de orgelkring. Volwassenen komen ontbijten aan 15 euro, kinderen van 6 tot 12 zitten mee aan de ontbijttafel voor 8 euro en kinderen die jonger zijn dan 6 jaar komen gratis. Wie wenst deel te nemen, dient over te schrijven op BE33 1030 8408 7146 op naam van Orgelkring Koolskamp”, aldus Guillaume Noppe. Op 051/74 53 08 kun je eveneens de kaarten bestellen die ter beschikking zullen liggen bij de ingang van de zaal.