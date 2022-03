Organiserende studenten schenken opbrengst aan Kom Op Tegen Kanker

Zo’n tweehonderd sporters komen zondag aan de start van de Decapmaker & Partners Duatlon in Poperinge. Organisatoren Glen Hoflack, Louis Decrock, Thomas Nollet en Robbe Vanheste hopen op een veelvoud aan fans, die van het evenement een waar volksfeest maken. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

Glen Hoflack, Louis Decrock, Thomas Nollet en Robbe Vanheste zijn vier studenten die de richting Sport en Bewegen volgen aan Howest Brugge. Ze kregen de opdracht om een sportevenement te organiseren.

“In de opleiding Sport en Bewegen staan drie rollen centraal”, vertelt organisator Glen Hoflack. “Een rol als coach, een rol als personal trainer en een rol als ondernemer. Voor dat laatste moesten we een sportief evenement uitwerken. Na verschillende brainstormsessies kozen we ervoor om een duatlon in Poperinge in het leven te roepen. Drie van ons zijn afkomstig uit Poperinge en daarom wilden we zéker iets organiseren in de hoppestad – er heeft trouwens nog nooit een duatlon plaatsgevonden in Poperinge. Ik ga zelf regelmatig lopen en fietsen, maar niemand van ons heeft een voorliefde voor duatlon. We vonden het gewoon een leuk concept.”

“Zonder Stad Poperinge hadden we dit nooit kunnen verwezenlijken. Verder kregen we ook steun van Triatlon en Duatlon Team Ieper. De inschrijvingen verliepen via hun platform, en ook Triatlon Vlaanderen schoot ons te hulp. Dankzij hen staan er enkele grote namen aan de start. We zijn fier dat we die hebben kunnen strikken. ” De Decapmaker & Partners Duatlon kan op heel wat belangstelling rekenen. “We hoopten op een tweehonderdtal inschrijvingen, en dat is ook gelukt”, zegt Hoflack.

Rennen, fietsen, rennen

De deelnemers aan de ‘sprint- duatlon’ moeten eerst vijf kilometer lopen, daarna twintig kilometer fietsen, en finaal nog 2,5 kilometer lopen.

“Er wordt gewerkt met verschillende waves”, legt Hoflack uit. “Om 10 uur starten de Fanatics aan hun wedstrijd. Dat is een krachtmeting voor gevorderde sporters. Zij krijgen een opwarming van Kinezi, een kinesistenpraktijk in Poperinge die ook werkt met personal trainers. Ze zijn redelijk bekend in de streek, want ook voor de Highlandrun geven ze een opwarming. Om 10.20 uur klinkt het startschot voor de duo’s, waarbij de ene de loopproeven doet en de andere de fietsproef. Zij krijgen ook een opwarming van Kinezi. De Recreanten starten om 10.40 uur. Dat is de grootste groep.”

Worst, frietjes en winst

Ook na de wedstrijd valt er nog heel wat te beleven in Poperinge. Op de markt – waar de start plaatsvindt – is er een prijsuitreiking. “Iedere deelnemer krijgt een goodie bag en voor de supporters en sympathisanten is er koffie, bier, water, cola… Wie honger krijgt, kan kiezen voor een braadworst en/of overheerlijke frietjes bij frituur Bazaar, een van onze talrijke sponsors. We hopen dat het een groot volksfeest wordt, en dat iedereen zich amuseert. Wij hebben er alvast enorm veel zin in.”

Ook het goede doel verliezen de vier studenten niet uit het oog. “We hebben besloten om onze opbrengst integraal te schenken aan Kom Op Tegen Kanker. We vinden dat belangrijk en hopen dus dat we veel winst zullen maken”, besluit Hoflack. (IVDA)