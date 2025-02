Organisatoren San Silvestercross schenken mooi bedrag aan ’t Ferm

De organisatoren van de San Silverstercross, het jaarlijkse loopevenement tussen Kerstmis en Nieuwjaar in Sint-Eloois-Winkel, schonken een mooie cheque aan ’t Ferm uit Rollegem-Kapelle. Met de geschonken 1.250 euro zal de organisatie die zinvolle dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking een nestschommel aankopen

De San Silverstercross, de oudste stratenloop van onze provincie, lokt ieder jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar een pak volk naar het centrum van Sint-Eloois-Winkel. Ook dit jaar. Met maar liefst 1.400 deelnemers werd de stratenloop een groot succes. “We zijn heel tevreden. Het werd een topeditie met heel veel enthousiaste deelnemers. We zijn ook blij om te zien dat de wedstrijd voor G-sporters aan populariteit wint”, aldus Bruno Bonte, voorzitter van de organisatie. Inmiddels werd er al een datum vastgeprikt voor de 48ste editie van de San Silvestercross. Het evenement vindt dit jaar plaats op zondag 28 december. “Het is inmiddels een traditie dat we voor de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar kiezen.”

Tuin nabij ‘t Capellehof

De voorbije jaren schonken de organisatoren telkens een deel van de opbrengst aan een goed doel. “Daarbij kiezen we voor een organisatie binnen de eigen gemeente.” Zo mocht G-oalympics, het G-voetbalinitiatief in Ledegem, al een mooi bedrag ontvangen. Dit jaar werd er gekozen voor ’t Ferm, het initiatief uit Rollegem-Kapelle dat zinvolle dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking. Een delegatie van de organisatie van de San Silvestercross trok vorige week naar ’t Capellehof, de thuishaven van ’t Ferm, om er een mooie cheque te overhandigen. “We zijn de schenkers erg dankbaar voor deze 1.250 euro. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van een nestschommel voor in onze tuin”, aldus Danny Demeersseman, coördinator van ’t Ferm. De organisatie heeft grote plannen met de tuin nabij ’t Capellehof. “Binnenkort starten we er met de aanplanting van struiken en bomen en komt er ook een omheining. Later dit jaar volgt er ook een grote serre waarin we ons atelier zullen in onderbrengen.” Het is de bedoeling dat de ganse tuin tegen midden volgend jaar helemaal af is. (BF)