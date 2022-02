Organisatoren San Silverstercross schenken 1.000 euro aan G-Oalympics: “Voor de aankoop van materiaal”

De San Silvestercross, de loopwedstrijd tijdens de eindejaarsperiode in Sint-Eloois-Winkel, bracht eind 2021 duizend deelnemers op de been. De organisatoren gaven op voorhand aan ook deze keer een mooi bedrag te schenken aan het goede doel.

Per deelnemer ging er een euro naar de G-voetbalploeg van Olympic Ledegem. Zondagochtend werd er op het voetbalveld van Olympic Ledegem een cheque ter waarde van 1.000 euro overhandigd aan het G-voetbalinitiatief. Eind december 2021 zakten een duizendtal atleten af naar het centrum van Sint-Eloois-Winkel om er deel te nemen aan de San Silvestercross. De eindejaarscorrida lokt ieder jaar een pak volk naar de Ledegemse deelgemeente. “Het was lang onduidelijk of de wedstrijd kon doorgaan gezien de coronacrisis, maar uiteindelijk hebben we knopen doorgehakt. Onze loopwedstrijd zou doorgaan”, aldus Bruno Bonte van het organiserende comité. Die beslissing bleek de goede te zijn en werd met gejuich onthaald door heel wat atleten. Uiteindelijk zouden er een duizendtal lopers deelnemen. Daarbij ook heel wat voetballers van G-Oalympics Ledegem, het G-voetbalinitiatief binnen Olympic Ledegem.

We startten in 2013 met vijf spelertjes, inmiddels zijn het er al zestig

“We zijn heel blij dat er zoveel leden van de club deelnamen aan onze wedstrijd. Volgend jaar willen we naast onze jeugdwedstrijden, korte wedstrijd en lange wedstrijd ook een reeks voor mensen met een beperking organiseren”, aldus Bruno. De organisatoren besloten om ook dit jaar een deel van de opbrengst van het loopevenement te schenken aan het goede doel. “Daarbij kiezen we telkens voor een plaatselijke organisatie.” Dit jaar werd er gekozen voor G-Oalympics. Per deelnemer schonken de organisatoren van de San Silvestercross één euro aan de voetbalclub voor mensen met een beperking. Zondagochtend werd de cheque ter waarde van 1.000 euro officieel overhandigd op het voetbalveld van Olympic Ledegem.

Vier verschillende categorieën

Bij G-oalympics Ledegem waardeert men de steun vanuit de San Silvestercross. “Een heel mooi bedrag dat we zullen gebruiken voor de aankoop van materiaal voor onze allerkleinsten”, aldus Patrick Deprez, verantwoordelijke van het G-voetbalinitiatief in Ledegem. G-Oalympics bestaat intussen 9 jaar. “We startten in 2013 met vijf spelertjes, inmiddels zijn het er al zestig. Daarbij veel jongeren die verbonden zijn aan Dominiek Savio of Kerckstede, maar ook vanuit andere hoeken stromen er ieder jaar nieuwe spelers binnen. Gelukkig kunnen we rekenen op een veertiental trainers die op zondagochtend de spelers onder hun hoede nemen.” Binnen de G-voetbalclub werkt men binnen vier categorieën. De mini’s, de allerkleinsten, en de kids, jongeren tot 12 jaar, spelen nog niet in competitie. De teens, van 12 tot 17 jaar, en de volwassenen nemen het wel op tegen andere ploegen. “De voorbije twee jaar moesten we ons toernooi voor de kids afgelasten. Dit jaar zouden we wel een toernooitje met andere clubs organiseren. Momenteel staat daarvoor de datum 3 april vastgeprikt.”