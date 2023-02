Organisatoren blikken vooruit op 75ste Kuurne-Brussel-Kuurne: “De renners komen graag. Ook voor de pluchen ezel”

Op zondag 26 februari vindt de 75ste Kuurne-Brussel-Kuurne plaats, een feestelijke uitgave waarop we op gepaste wijze willen vooruitblikken. Vandaag deel 1: de organisatoren aan het woord.

Kuurne-Brussel-Kuurne, de jaarlijkse Kuurnse wielerhoogdag, wordt dit jaar voor de 75ste keer verreden. Om dit bijzonder moment te vieren pakten Jos Callens, Geert Penez en Joost Brys onlangs uit met het boek ‘Ze Zin Doa!’.

“Als ik eerlijk mag zijn: Kuurne-Brussel-Kuurne vond eigenlijk al meer dan 75 keer plaats”, zegt Jos Callens, die instaat voor de communicatie van Kuurne-Brussel-Kuurne. “De eerste affiche van de wedstrijd dateert al uit het jaar 1945 – dat was toen een lokale editie.”

Dikke rijen

“Het jaar daarop werd besloten om de wedstrijd om te dopen tot Brussel-Kuurne, met start in de Emile Jacqmainlaan in Brussel en aankomst in het centrum van Kuurne. Aangezien er aan de start maar weinig publiek kwam opdagen en aan de aankomstzone in Kuurne de wielerliefhebbers in dikke rijen stonden, werd in 1947 de naam van de wedstrijd omgevormd tot Kuurne-Brussel-Kuurne, meteen ook het jaar waarin de telling begon. Die editie leunt overigens dicht aan bij de huidige vorm van de wedstrijd.”

“In 1986, 1993 en 2013 kon de wedstrijd niet doorgaan vanwege het slechte weer. Die drie edities zijn dan ook niet opgenomen in de telling waarop de organisatie zich baseert. Het was keer op keer een moeilijke beslissing, als we de wedstrijd op het laatste moment moesten afgelasten. Er waren zoveel vergaderingen geweest, er was al zoveel werk verzet. Ook voor de vele vrijwilligers is het telkens emotioneel zwaar als die beslissing wordt genomen.”

Maanden werk

Het kernteam achter Kuurne-Brussel-Kuurne bestaat uit tien mensen, die maandenlang vele uren spenderen om de dag van de wedstrijd zo feilloos mogelijk te laten verlopen. Vijf werkgroepen staan dit kernteam bij, elk in hun domein.

“De 75ste editie willen we vieren we met het boek ‘Ze Zin Doa!’”, zegt Jos Callens. “Grote festiviteiten zijn er op de dag van de wedstrijd niet gepland, want op die dag hebben we al onze mensen broodnodig om alles in goede banen te leiden. Het gemeentebestuur van Kuurne heeft wel een warme oproep gericht aan de wielersupporters die komen kijken, om dat zoveel mogelijk te doen in klederdracht van vroeger – naar aanleiding van 900 jaar Kuurne.”

“Gelukkig is de coronapandemie gaan liggen. Bij de vorige edities bezorgde die de organisatie veel extra werk, want we moesten niet alleen de veiligheid managen maar ook een coronadraaiboek opmaken. Nu, veiligheid tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne wordt sowieso altijd hoog in het vaandel gedragen. Daarom zijn we enkele jaren geleden in zee gegaan met het Kuurnse bedrijf DORO, in de Industrielaan; dat is gespecialiseerd in sport and safety.”

Lof van Tom Boonen

“Dat wielrenners graag naar Kuurne komen om deel te nemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne, werd onlangs nog eens bevestigd, op onze stand op de beurs Velofollies: door Tom Boonen, die in 2014 won. Hij beschreef onze wedstrijd als een zware koers, die niet te onderschatten valt. De wijziging in ons parcours kon hij wel smaken: hij noemde het parcours “fantastisch om te rijden”.”

“Maar ook het pluchen ezeltje dat aan de winnaar wordt geschonken trekt renners naar Kuurne. Andrei Tchmil won een eerste keer in 1998 en gaf toen zijn pluchen ezeltje aan zijn zoon. Blijkbaar had hij daarbij zijn dochter zo verdrietig gemaakt, dat hij onze koers twee jaar later nog eens kwam winnen. Nadien zei hij dat hij Kuurne-Brussel-Kuurne speciaal had gewonnen om ook zijn dochter blij te kunnen maken met een pluchen ezeltje. Trouwens: Fabio Jakobsen, vorig jaar de winnaar, pronkte daags nadien met zijn ezeltje op sociale media.”

Parcours aangepast

Kuurne-Brussel-Kuurne wordt dus gereden op zondag 26 februari. Er nemen 17 UCI Worldteams en 8 UCI Proteams deel. In het plaatselijke parcours richting de aankomstlijn is wel een kleine aanpassing gebeurd, wegens de werken in de centrumstraten van Kuurne. Meteen nadat de renners voorbij de rotonde in de Harelbeeksestraat zijn, gaat het rechtsaf richting Beemdenlaan en Weidenstraat, om zo via de Steenhovenstraat op het oude parcours terug te komen in de Bavikhoofsestraat. (BRU)

Het boek ‘Ze Zin Doa!’ is in Kuurne onder meer te koop bij IB office, de Kuurnse bibliotheek, De Ververie, de 3 wijzen, en bakkerij Filip & Liraz. Je kunt het ook kopen via www.kuurne-brussel-kuurne.be/fanshop. Het kost 30 euro.